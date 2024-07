Az Apple Pay múlt heti technikai hibája miatt jelentős számú hazai ügyfélnél indított jóvá nem hagyott kártyás fizetéseket a szolgáltató.

Összesen 780 ezer tranzakció történt közel 2 milliárd forint értékben.

A legtöbb érintett azóta visszakapta a jogosulatlanul levont összegeket. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanakkor azt javasolja, hogy mindenki ellenőrizze a banki egyenlegét és tranzakciótörténetét. Amennyiben azt tapasztalják, hogy nem történt meg a visszatérítés, jelezzék a hibát a számlavezető bankjuknak.

Most már megoldódni látszik a probléma, a legtöbben ugyanis visszakapták a pénzüket. Sok kérdést felvet ugyanakkor ez a technikai hiba, hiszen az semmilyen esetben sem elfogadható, hogy megismételnek olyan tranzakciókat, amiket már kiegyenlített az ügyfél. Pláne akkor, ha egy nagyobb vásárlást bonyolítottunk le a bankkártyánkkal a technikai hiba előtt.

Furcsaság egyébként még a történetben, hogy a hibás tranzakciók jó része az éjjeli órákban került megismétlésre. Az Economx egyik olvasója is arról számolt be, hogy arra ébredt, hogy egymás után érkeztek az Apple Pay értesítések a telefonján hajnali 2-3 órakor.

A kibertámadás lehetőségét a Magyar Bankszövetség, a jegybank és a pénzintézetek is kizárták, egyértelműen technikai hiba áll a megismételt tranzakciók hátterében. Megnyutathatunk mindenkit, hogy a kártyaadataink nincsenek veszélyben. Az alábbiakban arra adunk tippeket, hogyan tudunk védekezni az Apple Pay esetéhez hasonló technikai hibák ellen.

1. Állítsunk be limitet!

A bankkártyás fizetéseknél a tranzakció azonnal és automatikus megtörténik, nincs szükség hitelesítésre, maximum a PIN-kódot kell megadnunk vagy Apple Pay (és hasonló fizetési megoldások) esetén valamilyen biometrikus módszerrel, mint például arcfelismeréssel azonosítani magunkat.

Az egyetlen védekezési lehetőség a kártyáknál a limit beállítása.

Ezt egyszerűen megtehetjük a mobilbanki alkalmzásokban, ahol külön megadhatunk vásárlási és virtuális vásárlási limitet. Itt egyébként érdemes a fizikai kártyák elvesztésére is gondolni, így az ATM készpénzfelvételt is érdemes maximalizálni. A hagyományos bankok többségénél a limiteket egy-egy napra vonatkozóan adhatjuk meg, a fintecheknél inkább az a gyakori, hogy tranzakciónkénti maximumot lehet megadni.

Utóbbi jelen esetben nem jelentett volna érdemi megoldást, a napi limittel azonban jelentősen tudjuk korlátozni a technikai hibák lehetőségét.

2. Kérjünk értesítést!

Érdemes push vagy sms-értesítést kérni a tranzakciókról, hiszen így hamarabb értesülhet az olyan tranzakciókról, amiket nem ön kedvezményezett, így az intézkedés is sokkal gyorsabb lehet.

Sőt, a csalások miatt is érdemes odafigyelni a beállításra, azon ügyfelek ugyanis, akiknek nincs push- vagy sms-értesítés beállítva a számlájára, átlagosan 48 óra alatt észlelik, hogy ellopták a pénzét. A mai felgyorsult pénzügyi világban pedig csak futhat a pénze után a számlatulajdonos.

Azt ajánljuk, hogy sms-ek helyett push-értesítéseket kérjünk a tranzakciókról, előbbiért ugyanis havonta átlagosan 5 900 forintot fizethetünk 2024-től. Óriási tévhit az is, hogy az sms biztonságosabb, mint a mobilapplikáció, utóbbi esetében ugyanis kétszeres azonosítás is történik: egyrészt az alkalmazás megnyitásakor (belépés), másrészt a tranzakció elfogadásakor.

3. Virtuális kártyát használjunk!

A virtuális kártyák lényege, hogy kizárólag online fizetésre használhatók, ráadásul legtöbbször külön alszámla is kapcsolódik hozzájuk, amire csak akkora összeget kell elhelyeznünk, amennyit éppen el szeretnénk költeni. Attól nem kell félni, hogy ez többe fog kerülni, a kártyás fizetés ugyanis továbbra is ingyenes, valamint a saját számlák közötti átvezetésért sem kérhetnek pénzt.

A hazai bankok közül jelenleg az OTP Bank, a CIB Bank, az Erste Bank és a Gránit Bank nyújt ilyen szolgáltatást az ügyfeleknek. Az elektronikus pénzügyi szolgáltatók közül a Revolut és a Wise is kínál ilyen lehetőséget.

4. Ha tehetjük, legyen több (al)számlánk!

Érdemes több bankszámlát is fenntartani, mivel ez segíthet elkerülni a tranzakciók megismétlését vagy egyéb pénzügyi problémákat, amikor zárolni kell a számlánkat. Az első megismételt tranzakciót követően egyből átvezehetjük a pénzünket egy másik, biztonságos számlaszámra.

Különböző típusú tranzakciókhoz (például vásárlások, számlafizetések, megtakarítások) külön számlákat is nyithatunk, ezzel is csökkentve az esetleges károk volumenét. A kiadások kategorizálására is hasznos megoldás lehet egyébként a különböző alszámlák vezetése.

5. Kérjünk külön kártyát a rendszeres fizetésekhez!

Egyre gyakrabban fizetünk elő különböző szolgáltatásokra az interneten, gondoljunk csak az ételrendelő applikációk plusz szolgáltatására, BKK-bérletre vagy a streamingre, sőt, még a kontaktlencsére is előfizethetünk online. Ilyenkor leggyakrabban a megújuló fizetéseket használják a cégek, hiszen ezzel a módszerrel könnyebben magukhoz tudják láncolni az ügyfeleket.

Ez a megoldás kényelmes mindkét oldalról, ugyanakkor azt ajánljuk, hogy az ilyen számlákat másik bankkártyával érdemes kiegyenlíteni, nem ugyanazzal, mint amit a bolti vásárláshoz vagy online rendeléshez használunk.

Ezeken a fizetési kártyákon érdemes minél alacsonyabb összeget elhelyezni, vagy alacsony limitet beállítani. Ha használunk fintech-alkalmazásokat az ilyen tranzakciók kiegyenlítéséhez, akkor érdemes akár minden szolgáltatóhoz külön kártyát létrehozni, így baj esetén könnyen zárolhatjuk az adott kártyát.