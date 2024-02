A leggazdagabb portfólióbefektető, Warren Buffett vagyonából bárki részesülhetett, aki részvényes volt a Berkshire Hathaway társaságban. A részvényt kezdetben sosem aprózták fel, így olyan nagy lett az értéke, ahogy növekedett a cég, hogy az új kisbefektetők már nem tudták megvenni.

A legsikeresebb befektető utódlása

Ezért néhány éve kibocsátottak egy második részvénysorozatot is, amely szokásos méretű, így újra bárki vásárolhatott a tőzsdei papírból, és nem is jártak rosszul, akik ezt tették, hisz azóta megint csak hatalmas árfolyamemelkedés zajlott. A Berkshire Hathaway a világ egyik legnagyobb tőzsdei társasága lett pusztán portfólióbefektetésből, cégfelvásárlásokból: mérete a Teslával vetekszik. Warren Buffett pedig a világ leggazdagabb emberei közé került, így minden idők legsikeresebb alapkezelőjének tekinthetjük.

Buffett azonban 93 éves, és nem tudni, hogy nélküle is ilyen jól mennek majd a dolgok, mindenesetre van hely a piacon hasonló, fiatalabb guru számára. A sok éve a piacon lévő, de egyre kifinomultabb, egyre stabilabb hozamot elérő Bill Ackman ilyen lehet, pláne tavalyi, zseniális kötvényügyletei után. Az érdeklődés meg is nőtt befektetései iránt, ezért a CNBC szerint indít egy zárt végű alapot, melynek befektetési jegyeivel a NYSE-n (New York Stock Exchange) lehet majd kereskedni.

Népes közönség számára elérhető

Ackmann tervei szerint az alap átlagosan 12-24 részvény tartana, melyek elég nagyok is likvidek, jó minősítéssel rendelkeznek, és fenntartható növekedés várható tőlük. Bárki vásárolhat az alapból, vagyis nem lesz alsó limit. A guru abban bízik, hogy idővel a legnagyobb ilyen alappá növekszik, hasonlóan Buffett cégéhez. Az első évben nem lesz alapkezelői díj, a másodiktól már beszedi Ackman az iparágban szokásos két százalékot.

A legendás befektető eddig hedge fund-ot működtettet Pershing Square néven, évről évre vonzó hozammal: tavaly 26,7 százalékos eredményt ért el. Az alap jelenleg 18 milliárd dollárt ér, miközben Ackman 1,2 millió követővel rendelkezik az X-en, ami már önmagában biztosíthatja a széles befektetői bázist az új, kisbefektetőkre is méretezett alaphoz.