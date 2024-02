Felvásárolja a Discover Financial Services-t a Warren Buffet által támogatott Capital One. A 35,3 milliárd dolláros (nagyjából 12,6 billió forintos) üzlet részeként a Discover részvényesei 1,0192 Capital One részvényt kapnak minden egyes Discover részvényért cserébe, ami 26,6 százalékos prémiumot jelent a vállalat pénteki, 110,49 dolláros záróértékéhez képest.

Az ügylet várhatóan 2024 végén vagy 2025 elején zárul le – értesült a Business Insider.

A Capital One bank honlapja szerint több mint 100 millió ügyféllel rendelkezik, a Discover ugyanakkor egy nehéz éven van túl. Egy belső vizsgálat során ugyanis kiderült, hogy a cég számos megfelelési hiányossággal bír, mindez pedig a vezérigazgató lemondásához vezetett.

Egy ilyen méretes akvizíció azonban jobb évet jelenthet a fúziók és a felvásárlások régóta várt fellendülése szempontjából. A világméretű M&A tavaly tízéves mélypontra süllyedt, ami hátrányba hozta a befektetési bankokat.

A Capital One részvényei pénteken 0,6 százalékos emelkedéssel zártak. A vállalat részvényei idén eddig közel 5 százalékkal emelkedtek, elérve az 52,2 milliárd dolláros piaci tőkeértéket.