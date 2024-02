Az elmúlt években azonban sokat változott a helyzet, egy sor vállalati reform, a részvények relatív alacsony árazása és a japán befektetői mentalitás is egy több külföldit késztetett arra, hogy ismét japán részvényeket vásároljon. Sokat segített ennek a marketingnek Warren Buffett is, aki 2020-tól kezdve több japán cégben is jelentős mennyiségű részvényt vásárolt cégével, a Berkshire Hathaway-jel. Erről korábban itt írtunk bővebben.