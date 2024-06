Tovább növekedett a már amúgyis csúcs közelben járó optimizmus a profi befektetők körében. Erre utal a Bank of America friss alapkezelői felmérése, amely szerint az intézményi befektetők olyan mértékben elköltötték a készpénzt az általuk kezelt portfóliókból, amire viszonylag ritkán, gyakran lokális piaci csúcsok közelében látni példát.

A megkérdezett 238, összesen 721 milliárd dollár befektetésért felelős szakember válaszai alapján a készpénz, illetve a készpénzzel egyenértékűnek tekintett befektetési eszközök aránya 4 százalékra zuhant az ellenőrzésük alatt álló vagyonon belül. Ilyen alacsony szinten utoljára 2021 nyarán járt a készpénz aránya.

Ráadásul érdemes tudni, hogy a felmérés a pénzpiaci alapokat és a nagyon rövid lejáratú államkötvényeket is készpénz-közeli eszköznek tekinti. Ennek azért van jelentősége, mivel az elmúlt 2 évben megemelkedett kamatszintek hatására most már az ilyen rövid lejáratú eszközökön is értelmezhető nagyságú kamat realizálható. Így arányuk lecsökkenése talán még a szokásosnál is nagyobb kockázatvállalási kedvet mutat.

Az ellentét analízis szerint ilyen szélsőséges optimizmus veszélyes lehet a piacokra nézve. Ha ugyanis a befektetők már minden rendelkezésre álló pénzt elköltöttek kockázatosabb eszközök vásárlására, akkor már nem lesznek további vásárlók, akik felfelé hajthatnának az árfolyamokat.

A Bank of America hangulati indexe ennek megfelelően emelkedett, és a 2022 őszén indult ciklikus bika piacon tapasztalt legmagasabb értékére ugrott. Azonban ez még mindig nem éri el azt a szintet, amelyet a korábbi piaci csúcsnál lehetett tapasztalni. Az index másik két komponense:

a részvény allokáció aránya és

a növekedési várakozások még nem futottak csúcsra.

Sőt, a globális gazdaság növekedési kilátásaival kapcsolatban kifejezetten borúlátó a hangulat. A válaszadók nettó 6 százaléka szerint valószínűleg gyengülni fog. Bár a teljesítmény gyengébb lesz azonban ez legalábbis az Egyesült Államokban nem tűnik úgy, hogy recessziót jelentene. Nettó 53 százalék nem is vár ilyet az Egyesült Államokban a következő 18 hónap folyamán.

Habár a Fed múlt heti ülése után valószínűbbé vált, hogy a további amerikai kamatemelések csúsznak egy kicsit, a döntő többség még mindig kettő, illetve három kamatvágást vár az előttünk álló 12 hónap folyamán. Közben enyhültek az inflációs félelmek is, csak harminckét százalék nevezte a pénzáramlást a globális piacokat fenyegető legnagyobb kockázatnak. Második helyen változatlanul a geopolitikai feszültségek állnak.

Az amerikai elnökválasztás természetesen egy csomó mindent befolyásolni fog. Ennek eredménye azonban leginkább az amerikai és a globális kereskedelmi kapcsolatokra lesz hatással, Között ennél kisebb hányada vár változást geopolitikai téren novembert követően.

Érdekes ellentmondás mutatkozik a között, hogy a befektetők mit gondolnak, a többiek milyen pozíciókat vesznek föl, és mik a piacon tapasztalható valóságos trendek. A többség szerint ugyanis a csodálatos hetek (ezek a legnagyobb kapitalizációjú amerikai technológiai részvények) vásárlása az a befektetési stratégia amelyet a legtöbb piaci szereplő követ jelenleg. Eközben viszont hónapról hónapra csökken azoknak a befektetési alapoknak az aránya amelyek saját befektetési politikájukhoz képest felül súlyozzák a kezelt vagyonon belül a technológiai szektort. A technológia felül súlyozottsága eközben átlagosan 20 százalékosra csökkent, ilyen alacsonyan utoljára tavaly októberben járt. Az elmúlt hónapokban ez a mutató februárban 36 százalékon tetőzött.

Az alapok egyébként benchmark lyukhoz képest leginkább az európai cégek részvényeit, a közszolgáltató a vállalatokat, az egészségügyi, a technológiai és a pénzügyi cégek részvényeit súlyozzák felül.