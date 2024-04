A BUX index 1,38 százalékkal emelkedett a pénteki kereskedési napon a Budapesti Értéktőzsdén. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint átlag feletti volt a forgalom a budapesti tőzsdén, az emelkedésnek pedig egyértelműen az OTP volt a húzóereje.

Csányi Sándor elnök-vezérigazgató a bank pénteki közgyűlésén elmondta, történetének legnagyobb akvizíciója előtt áll az OTP, miután egy EU-s piacra ajánlatot tettek. Ezen felül Ukrajnában is vásárolhatnak állami bankot, amelyet privatizálnának, az orosz érdekeltségét pedig eladná a pénzintézet, akár 50 százalékos diszkonttal is. Az elemző szerint a nemzetközi hangulat is kedvezően alakult pénteken.

A Mol 6 forinttal, 0,2 százalékkal 3004 forintra, az OTP-részvények ára 480 forinttal, 2,79 százalékkal 17 710 forintra, a Richter-papírok árfolyama 125 forinttal, 1,38 százalékkal 9200 forintra emelkedett. Ugyanakkor a Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,44 százalékkal 898 forintra csökkent.

A BUMIX 0,47 százalékos mínuszban zárt a csütörtöki záróértékéhez viszonyítva.