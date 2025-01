Egyértelműen az Nvidia lett a tavalyi év legnagyobb nyertese a nemzetközi tőzsdéken, legalábbis, ha a piaci kapitalizáció emelkedése alapján szeretnénk rangsorolni a nyilvánosan jegyzett vállalatokat. A chipgyártó cég piaci értéke tavaly több mint 2 billió (ezermilliárd) dollárral nőtt, és az év végére elérte a 3,28 billió dollárt, ezzel a világ második legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatává vált. mindezt úgy, hogy egy évvel korábban még csak 1,2 billió dollárt ért.

A Reuters összesítése szerint az Apple továbbra is a legértékesebb tőzsdei cég, a kibocsátott részvényei és tőzsdei árfolyama alapján jelenleg is közel 4 billió dollárt ér a vállalat. Az idei kapitalizáció emelkedésben természetesen itt is szerepet játszott a mesterséges intelligencia fejlesztés várható hatásaival kapcsolatos optimizmus, amely a befektetők szerint ellensúlyozhatja az iPhone eladások csökkenő ütemét. A harmadik helyen a 3,1 milliárd dollárra értékelt Microsoft állt, ezt követte a nagyjából egyaránt 2,3 billió dollárra értékelt Alphabet (a Google anyavállalata), illetve az Amazon.

Az Nvidia részvények árfolyama Kép: Economx, stooq.com

A nagy technológiai cégek részvényeinek jó szereplése jelentős mértékben segítette a nagy részvényindexek emelkedést tavaly, az S&P 500-as index 23,3 százalékot, a Nasdaq 28,6 százalékot erősödött tavaly.

Van egy csomó kockázati tényező, amely idén beárnyékolhatja a nagy tech cégek részvényeinek szárnyalását. Ilyen például az Amerika és Kína közötti kereskedelmi háború várható kiújulása, illetve az, hogy a Fed valószínűleg a korábban vártnál kisebb mértékben csökkenti majd a kamatokat az év során, az elemzők ellenére továbbra is optimisták velük kapcsolatban.

Daniel Ives, a Wedbush szakértője szerint idén további 25 százalékkal emelkedhetnek a technológiai részvények. A katalizátorok a Donald Trump alatt várhatóan enyhülő szabályozási környezet, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések lehetnek.

Az elemzők meggyőződését tükrözik a befektetési alapkezelők véleménye is. A Bank of America decemberi alapkezelői felmérése szerint a válaszadók 57 százaléka szerint a „csodálatos hetek” részvényeinek vásárlása volt az a pozíció, amellyel a legtöbb befektető rendelkezik a piacon. Ezzel immár zsinórban 21 hónapja az az általános meggyőződés, hogy a legnépszerűbb stratégia a legnagyobb kapitalizációjú amerikai tech-részvények vásárlása a tőzsdén. Erről bővebben itt írtunk.

A felmérés arra is rámutatott, hogy az alapok körében eközben veszedelmesen alacsony szintre csökkent a készpénz aránya és a kezelt portfóliókban olyan alacsonyra csökkent az európai részvények súlya az amerikaiakéhoz képest, amire 2012, az európai adósságválság óta nem volt példa.

Sung Cho, a Goldman Sachs Asset Management szakértője is úgy látja, idén folytatódhat a technológiai részvények jó szárnyalása, azonban az másmilyen lesz, mint tavaly. Ő arra számít, a „Csodálatos heteken” túl is lesz élet, és az emelkedés idén szélesebb körű lesz, abba majd bekapcsolódhatnak a kisebb technológiai részvények is.

Ebben segítheti őket az, hogy várhatóan egyre több vállalat fogja majd alkalmazni a mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat. Ez várhatóan felértékeli majd az adatbázisokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat, illetve az adatbiztonsággal foglalkozó cégeket. Az átalakulás jelentős nyertesi lehetnek ezen kívül azok a szoftvergyártó cégek, amelyek sikeresen integrálják a mesterséges intelligenciát termékeikbe.

Felhívta a figyelmet, hogy amióta a Fed 2022 elején elindította kamatemelési ciklusát, a kisebb technológiai vállalatok részvényeinek értékeltségi mutatóim például az átlagos árfolyam/nyereség (P/E) hányadosuk közel 80 százalékkal csökkent. Azonban most, hogy a kamatcsökkentések vannak során, fordulni látszik a trend.