Ritkán látott optimizmussal készülnek az amerikai befektetési bankok 2025-re, vezető stratégáik általában további 10 százalék emelkedést látnak valószínűnek jövő decemberig a vezető amerikai részvényindex, az S&P 500 értékében. Az amerikai Federal Reserve is optimistán várja a fejleményeket, az amerikai gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését 2,5 százalékra emelte, jövőre pedig immár 2,1 százalékos bővüléssel számol.

A derűlátást jelentősen fokozza az, hogy a jövőre hivatalba lépő amerikai elnöktől, Donald Trumptól számos olyan intézkedést várnak, amelyek elvileg kedvezően befolyásolhatják az amerikai cégek eredményességét, kezdve az adócsökkentéstől a protekcionista kereskedelempolitikáig.

Vannak azonban olyan elemzők is, akik szerint komoly az esélye annak, hogy a folyamatok szögesen más irányt vesznek. A gazdasági, társadalmi és részvénypiac folyamatok ciklikusságával foglalkozó Elliott Wave International szakértői arra hívták fel a figyelmet, hogy nincs kizárva egy akár hosszú évekre elhúzódó negatív fordulat sem az amerikai gazdaságban és részvényárfolyamokban. Hírlevelükben arra hívták fel a figyelmet, vannak olyan jelek, amelyek szerint az amerikai gazdaság fundamentumai és a részvénypiaci folyamatok drasztikusan elszakadtak egymástól.

Erre utal szerintük a Conference Board Leading Economic Indexe, amely az amerikai gazdasági folyamatokban bekövetkező fordulatokat hivatott előre jelezni. Ez ugyan novemberben enyhén felfelé mozdult el, azonban ezt megelőzően olyan hosszú csökkenő szériát hozott össze, amire ritkán van példa. Az index ugyanis 2022 februárja óta folyamatosan csökken, s ez a 32 hónapos lejtmenet szinte példa nélküli. Októberre olyan mélyre süllyedt, amire 2016 óta nem volt példa.

Az Elliot Wave International elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy a mutató 1959-ben megkezdődött számítása óta még sose fordult elő, hogy ilyen mértékű, tartós visszaesését ne követte volna recesszió kialakulása az amerikai gazdaságban.

A Conference Board Leading Economc Index havi változása Kép:Conference Board

A Conference Board Leading Economic Indexet egyébként összesen 10 különböző komponensből számítják. Ezek az átlagos heti munkaidő a feldolgozóiparban, az átlagos heti első munkanélküliségi segélykérelmek száma, a gyártók fogyasztási cikkekre és anyagokra vonatkozó új rendelései, az ISM új megrendelésekre vonatkozó indexe, a gyártók nem védelmi célú beruházási javakra vonatkozó új megrendelései a repülőgépek megrendelései nélkül, az újlakás-építési engedélyek, az S&P 500-as részvényindex, a vezető hitelindex, a 10 éves államkötvények és a Fed kamatláb közötti különbség és az üzleti környezetre vonatkozó átlagos fogyasztói várakozások. Az index enyhe novemberi növekedését a Conference Board közlése szerint az építési engedélyek fellendülése, a részvényárfolyamok emelkedése és a feldolgozóiparban ledolgozott átlagos munkaórák számának növekedése és a kevesebb első munkanélküliségi segélykérelem okozta.

Az Elliott Wave elemzői szerint egyébként egy csomó más olyan tényező is van, ami arra utal, hogy jelentős túlfűtöttség alakult ki a részvénypiacon. Évtizedek óta nem látott mélypontra süllyedt például a befektetési alapok készpénzállománya. Hasonló képet mutatott egyébként a Bank of America legutóbbi alapkezelői felmérése is. A túlértékeltségre utaló jel szerintük, hogy a három hónapos amerikai kötvényhozam az S&P 500-as index osztalékhozamához képest 20 éve nem látott magasságba emelkedett, ilyen helyzetre utoljára nem sokkal a dotkom lufi 2000-es kirobbanása előtt volt példa az amerikai piacon.