Az euróválság mélypontja óta a leggyengébb éves teljesítményt nyújtották idén a francia részvények a kontinens egészéhez képest. A párizsi CAC 40 részvényindex 3 százalékot esett az év eleje óta, miközben a 600 legnagyobb európai részvény árfolyamát követő Stoxx Europe 600 hat százalékot erősödött. A befektetők szemében egyszerre több tényező, a belpolitikai válság, a kulcsfontosságúnak számító kínai kereslet lanyhasága és a gyengülő hazai gazdaság együttesen sújtotta az ország vezető vállalatait. Erre tett rá még egy lapáttal Donald Trump megválasztása, ez pedig a kereskedelmi háború újbóli kiújulásával fenyeget – írja összefoglalójában a Financial Times.

Olyan sok a zavaró tényező, hogy a befektetők inkább távol maradnak a nagy francia részvényektől. Idén már a negyedik miniszterelnököt fogyasztja az ország, miközben valahogy kezelni kéne az egyre inkább elszabaduló költségvetési hiányt. Eközben a 10 éves francia államkötvények hozama már 3 százalék fölé emelkedett és a hasonló lejáratú német bundokhoz képesti hozamfelár olyan magas szintre ugrott, amire az európai adósságválság óta nem volt példa.

A hó elején a Moody's lerontotta Franciaország hitelminősítését a lényegesen gyengébb gazdasági kilátásokra hivatkozva, közvetlenül a Michel Barnier miniszterelnök elleni bizalmatlansági indítvány benyújtását követően.

A CAC 40 idei teljesítménye Kép: Economx, stooq.com

A francia papírok úgy szenvednek, hogy eközben a német DAX index a német gazdaság gyengélkedése ellenére is 18,7 százalékkal tudott erősödni. Az ok alapvetően a két indexet alkotó részvények összetételében keresendő. A francia piacot ugyanis az elmúlt években jelentősen húzták a luxuscikkeket gyártó vállalatok papírjai. Ezeknek jelentős hajtóerőt adott az egyre vagyonosabb kínai középosztály által generált kereslet, azonban pont ezeket a vásárlókat sújtotta legerősebben a kínai ingatlanpiacon kibontakozó válság, amely most már az egész ország gazdaságán érezhető.

Mindezt azután, hogy a Covid utáni újranyitásban ez a réteg elképesztő módon kiköltekezett luxuscikkekre, hirtelen kétszámjegyű növekedést okozva az olyan cégek profitjában, mint a luxuscikkkekben érdekelt LVMH és a szépségápolási ágazat nagy szereplője, a l’Oréal. Innen még élesebb volt a hatása a kínai vásárlók elmaradásának.

-A kínai piacba vetett bizalom lassan elérhette a csúcsát. Most abban lehet reménykedni, hogy a kínai vezetés által bejelentett gazdaságélénkítő intézkedések elkezdjék éreztetni pozitív hatásukat – mondta Caroline Reyl, a Pictet Asset Management szakértője a lapnak.

A Cac 40 kosarában szereplő cégek több mint egyötöde olyan fogyasztási cikkeket gyártó vállalat, amelyek nagy kitettséggel rendelkeznek Kína irányában. Ezekre jó példa az LVMH és a Keringet, ezek részvényei 12, illetve 40 százalékkal estek idén. Nagy kérdés, hogy jöhet-e jövőre fellendülés, a Barclay’s elemzői mindenesetre nem bíznak ebben, jövőre alig 3 százalékos növekedéssel számolnak a kínai piacra gyártó cégek bevételeiben.

A CAC 40 gyenge teljesítményével egyébként az egyetlen olyan vezető részvényindex lesz, amely negatív tartományban zárhatja az évet. Ebben nem csak Kína a ludas, a francia államkötvények zuhanása betett a 10 százalékos súllyal rendelkező pénzügyi szektornak, s ez szintén lefelé húzta az indexet. A BNP Paribas, Európa legnagyobb bankjának részvényei – amelyet sokszor a francia gazdaság helyettesítőjeként kereskednek le a spekulánsok - idén 8 százalékot esett.

A kínai elektromos autók által támasztott verseny eközben a Stellantist döngölte a földbe. A többek között a Peugeot és Fiat márkákat is a portfóliójában tudó vállalat papírjai 40 százalékkal zuhantak az év eleje óta.

A lap által megkérdezett szakértők szerint ráadásul a francia piacnak jövőre még komolyabb gondokkal is szembe kell majd nézniük. Ha ugyanis Donald Trump hivatalba lépő amerikai elnök valóban komolyabb vámokkal kívánja sújtani az Amerikába irányuló európai exportot, annak negatív hatásai alól a francia cégek sem húzhatják ki magukat.