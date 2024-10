A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte: egyre nagyobb a kockázata annak, hogy a francia kormány nem hajtja végre a vártnál tartósan magasabb költségvetési hiányok kialakulásának és az adósságtűrő képesség romlásának megakadályozásához szükséges intézkedéseket.

Az államháztartási helyzet máris a Moody's várakozásánál nagyobb mértékben romlott, és a francia szuverén adósprofilt terhelő kockázatokat még tovább növeli a politikai és az intézményi környezet, amely nem kedvez a költségvetési mérleg tartós javulását szolgáló szakpolitikai lépések megtételének – fogalmaz indoklásában a hitelminősítő.

A Moody's szerint valószínű, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért francia államháztartási hiány az idén meghaladja a 6 százalékot.

A francia kormány 2025-ben 5 százalékra kívánja csökkenteni a deficitet, de ennek elérése az ehhez szükséges költségvetési konszolidáció puszta mérete miatt valószínűtlen - áll a Moody's elemzésében.

Két hete egy másik nemzetközi hitelminősítő, a Fitch Ratings is negatívra rontotta az addigi stabilról Franciaország elsőrendű "AA mínusz" államadós-besorolásának kilátását. A lépést a Fitch is azzal indokolta, hogy a francia államháztartási hiány az eddig vártnál számottevően magasabb lesz, és ez jelentősen emeli a hazai össztermékhez mért államadósságrátát is a következő években.

A Fitch Ratings várakozása szerint a GDP-arányos francia államháztartási deficit az idén 6,1 százalékra emelkedik, vagyis jelentősen meghaladja a francia kormány és a Fitch egybehangzó eddigi előrejelzésében szereplő 5,1 százalékot.

A rontott deficitelőrejelzés fő okai között említette a hitelminősítő, hogy a nyári soron kívüli parlamenti választások miatt az áprilisban meghirdetett stabilitási program konszolidációs intézkedéseit nem hajtották végre maradéktalanul.

A Fitch felülvizsgált prognózisa szerint ebben a környezetben a francia államadósságráta 2026 végére eléri a hazai össztermék 116,3 százalékát. Ez több mint a kétszerese lenne a Fitch listáján "AA" sávban szereplő szuverén adósok prognosztizált mediánjának.