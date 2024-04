Ausztria nagyon keresett a nemzetközi álláskeresők körében a magas életminőség és a vonzó munkalehetőségek miatt. Ez derül ki a Boston Consulting Group tanácsadó cég és a Stepstone állásbörze friss tanulmányából, amely szerint nyugati szomszédunk a vizsgált, 185 ország közül idén a 11. helyen szerepel a világ legnépszerűbb munkahelyeinek rangsorában. Ez pedig négy hellyel jobb, mint a legutóbbi, 2020-as felmérés során.

A mintegy 150 ezer külföldi álláskereső megkérdezésével készült tanulmányban városonként nézve a szövetségi főváros, Bécs a korábbi 22. helyről a 23.-ra lépett vissza, míg 2018-ban még a 13. volt a listán.

„Ausztriában ütőkártyát jelent a magas életminőség a legokosabb elmékért zajló, globális versenyben" – állapította meg Heike Dorninger, a bécsi BCG iroda vezetője, megjegyezve, hogy ezt az előnyt nem is kívánják bonyolult bevándorlási eljárásokkal, nehezen megszerezhető vízum- vagy munkavállalási engedélyekkel kijátszani, ezért az osztrák munkaadók törekednek a bürokratikus akadályok proaktív kezelésére.

A magyarok több mint harmada élne inkább Ausztriában

A Kurier által idézett felmérés azt is megállapította, hogy az osztrákok is tisztában vannak országuk előnyeivel, mivel mindössze 11 százalékuk lenne hajlandó munka miatt elhagyni a hazáját, akkor is főként Németországba és Svájcba mennének dolgozni, illetve az USA és Olaszország vonzó számukra.

Ausztria viszont különösen vonzó külföldön: a legtöbben 2024-ben is Magyarországról szeretnének átköltözni a jobb megélhetés reményében (36 százalék), őket követik a Bosznia-Hercegovinában (30 százalék), Szlovéniában (22 százalék), Szerbiában (20 százalék) és a Németországban (14 százalék) élők.

A magyarok munkavállalási kedve már nem újkeletű tendencia: az osztrák közszolgálati televízió statisztikai összefoglalója szerint a 2010 óta eltelt tizennégy évben összesen 324 179 magyar vándorolt ki az országból – ez a szám több, mint Debrecen és Nyíregyháza teljes lakossága. Tavaly már többen költöztek Ausztriába, mint ahányan tíz évvel korábban összesen elhagyták Magyarországot.

A Brexit ellenére London a legvonzóbb

A BCG idei rangsorának dobogósai között Ausztrália, az Egyesült Államok és Kanada áll, míg a városok között a legnépszerűbb London, megelőzve Amszterdamot és Dubait.

A kutatók megállapítják, hogy az olyan globális kihívások ellenére, mint a geopolitikai feszültségek, a tartós infláció és a recessziótól való félelem, a megkérdezettek mintegy negyede keres aktívan külföldi munkalehetőséget – ehhez több mint minden hatodik álláskereső nyitott arra, hogy az új lehetőség miatt át is költözzön a külföldi országba.

Nagy erőkkel toborozzák a minőségi munkaerőt

Az osztrák kormány nem bízza a véletlenre a szakképzett munkaerőhiány okozta nehézségek kezelését, amelyre egy nemzetközi szakértőkkel működő stratégiai bizottság által hoznak intézkedéseket.

A tervek szerint 2027-re évente – a mostani 6-7 ezer helyett – legalább 15 ezer harmadik országbeli, legalább érettségivel rendelkező embernek adnának úgynevezett piros-fehér-piros (RWR) kártyát. A munkavállalási engedéllyel főként Bosznia-Hercegovinából, Indiából és az Orosz Föderáció területéről érkeznek a szakképzett dolgozók.

Emellett az Európai Munkaerő-piaci Szolgáltatások Hálózatán (EURES) keresztül az uniós polgárokat is aktívan toborozzák, akik leginkább Bécsben helyezkednek el.

A hiányszakmák listája nemrég olyan álláslehetőségekkel bővült Ausztriában, mint a "zöld munkahelyek” a mobilitási szektorban, például várják a jelentkezőket a mozdonyvezetői munkakörbe, továbbá nagy a várakozás az ápolás és gondozás területén.

Az összesen mintegy 200 ezer üres állás betöltésére a Fülöp-szigetekkel is megállapodást kötöttek az ottani munkaerő-potenciál fejlesztése érdekében. Ennek részeként az osztrák állam fizet az országba érkező filippínó ápolónőknek, hogy tanuljanak németül, azzal a feltétellel, hogy több évig ott fognak dolgozni – számol be a Deutsche Welle.

Csak milliókért költöznénk haza

Megírtuk: az Egyensúly Intézet összefoglalója szerint míg 1990-ben közel 400 ezer magyar élt életvitelszerűen külföldön, ez a szám 2023-ra 770 ezerre emelkedett, ami 75 százalékos növekedést jelent.

Mára az Európában munkát vállalók a Magyarországon foglalkoztatott 4,7 millió fő 7 százalékát teszik ki, a legtöbben Németországot, az Egyesült Királyságot és Ausztriát választják – ezekben az országokban összesen 281 ezer magyar él és dolgozik.

A sógoroknál jelenleg nagyságrendileg 80 ezres magyar közösség él, míg az ottani, 2024 márciusi statisztikákban több mint 126 ezer honfitársunkat jegyezték munkavállalóként.

Felmérték azt is, hogy a külföldön munkát vállaló magyarok milyen vonzó feltételekkel települnének haza: eszerint egy egyszeri, 4 millió forintos juttatásért vagy 13. havi fizetésért már nagyon sokan visszatérnének hazánkba.

Egy másik kutatás szerint a gondtalannak vélt élethez legalább havi nettó 600 ezer forintra van szüksége egy átlagos magyarnak.