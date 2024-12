Történelme során első ízben lépte át a 200 ezer pontos lélektani határt a 40 legnagyobb német részvény árfolyamát nyomon követő DAX index és nem nagyon látni, mi szabhatna gátat a további emelkedésnek. Elemzők, főleg a makrogazdasági folyamatokat figyelők számára némileg meglepetéssel követik a jelenséget, hiszen mindeközben a folyamatosan rossz hírek látnak napvilágot Európa legnagyobb gazdaságáról, a GDP például a harmadik negyedévben éves szinten 0,2 százalékos csökkenést mutatott, márpedig egy recesszióba hajló gazdaságnak nem a leggyakoribb velejárója a csúcsokra törő tőzsdeindex.

Ha azonban figyelembe vesszük az indexet alkotó részvények egyedi teljesítményét, akkor már nem ennyire meglepő a jelenség. Különösen igaz ez, ha az előző nagy bikapiacon elért korábbi csúccsal hasonlítjuk azokat össze, amelyet 2022 január elején ért el az index. A világ azóta gyökeresen megváltozott. Egyrészt a német gazdasági modell egyik fontos hajtóereje, az olcsó orosz gáz kiesett a rendszerből, a német autóipar szenved az elektromos átállással, eközben viszont megugrott az infláció és ez jelentős kamatemelési hullám elindítására sarkallta az Európai Központi Bankot. És természetesen nem mellékesen, az Oroszország Ukrajna elleni háborúja teljesen átrajzolta Európa geopolitikai helyzetét.

A DAX index kosarában szereplő részvények árváltozását megvizsgálva a 2022 január eleji csúcshoz képest látszik, hogy az index jó teljesítménye elsősorban a megváltozott kamatkörnyezetnek köszönhető.

Az ugyanis, hogy az európai kamatok az évtizedes mélypontokról, a zéró kamatkörnyezetből kimozdultak felfelé, hatalmas potenciált szabadított fel a pénzügyi szektorban. A nulla kamatkörnyezetben ugyanis a pénzügyi szektornak jelentős hatékonyságjavuláson kellett átesnie az életben maradáshoz. Most hogy a kamatok végre felfelé mozdultak el, kinyíltak a kamatmarzsok és a pénzügyi szektor végre nyereséget kezdett el termelni.

A DAX indexben 17 százalék körüli súlyt képviselnek a német bankok és biztosítók, és ezek mindegyikének részvényárfolyama jelentősen magasabban áll, mint a közel három évvel ezelőtti csúcs idején. Még a legkisebb emelkedést felmutató Allianz részvényei is 35 százalékot meghaladó pluszt tudnak felmutatni ebben az időszakban, a kifizetett osztalékokat is figyelembe véve azonban már ez is meghaladja az 50 százalékot. Akárcsak a többi szektortársáé.

Az index másik húzóereje ebben az időszakban egyértelműen a megváltozott geopolitikai környezet következménye. A német hadiipar zászlóshajójának számító Rheinmetall részvényeinek súlya bár csak 1,6 százalék körüli az indexben, azonban azzal, hogy árfolyamuk több, mint hétszeresére emelkedett, kivették a részüket a német index jó teljesítményéből. S bár az MTU Aero Engines nyereségnövekedése elsősorban a polgári repüléshez szállított alkatrészeknek köszönhető, azért a papír kedvező befektetői megítéléséhez nyilván hozzájárult az is, hogy részt vesznek a következő generációs európai katonai helikopterek kifejlesztésében.

A DAX index egyébként 2022 októberi mélypontja óta szinte hajszálpontosan ugyanannyit emelkedett, mint a vezető amerikai S&P 500-as index. Előbbi 64, utóbbi 60 százalék körüli nyereséget tud felmutatni az utóbbi két év során.

A német piacon is tetten érhető az a láz, amely az amerikai technológiai szektort övezi. A Deutsche Telekom 100 százalékkal, az SAP 96 százalékkal jár 2022 eleji csúcsa felett.

Azonban a német indexben nagy súllyal szereplő autóipari részvények teljesítménye eközben jól tükrözi azt a válságot, amelyet a meghatározó szektor szereplői átélnek. Ezek árfolyamai 20-60 százalék közötti veszteségeket mutatnak az előző bikapiaci csúcshoz képest és jelenleg technikailag sem adnak igazán pozitív jelek a további áralakulás szempontjából.

DAX index technikai elemzése Kép: Economx, stooq.com

A német piac ennek ellenére még mindig jól fest technikai szemmel nézve.

A DAX index ugyanis szeptember végén egy emelkedő háromszög alakzatból tört ki felfelé, amelynek magasságából számolva az adódik, hogy a 20700 pontot is elérheti az index. Még akkor is, ha az emelkedő trend egy jelentős korrekciót követően is életben lévőnek tekinthető, mindaddig, amíg az idén augusztusban 17 400 ponton kiépített támaszt le nem töri a mutató.

Van egy másik, hosszabb távon kiépített emelkedő háromszög is az index grafikonján, 12 000 és 16 400 pont között. Az ebből való kitörésből számolt célár 20 800 pont magasságába mutat, ami szintén elérhető távolságba került.