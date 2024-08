A recessziós félelmek ugyan csak egy pár napig tartottak az amerikai piacokon egy gyenge munkaerőpiaci adat után, melyet egy jó adat követett egy héttel később, ennek ellenére a Financial Times szerint zajlik egy erős folyamat, melynek során az intézményi befektetők nagy tételben vásárolnak amerikai államkötvényeket, miközben csökkentik részvénypiac kitettségüket.

Kamatcsökkentés, hozamesés, árfolyamnyereség

A folyamat logikus, hisz az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed határozottan jelezte, hogy megkezdi a kamatcsökkentési ciklust szeptemberben, így megindul a jelenleg 5,25 százalék fölötti alapkamat csökkenése a az inflációs cél, 2 százalék irányába. Hogy meddig csökken ténylegesen, azt előre senki nem tudja, de feltételezhetően 3 százalék alá, így a 4,5 százalékos hozamú 10 éves kötvények mindenképp vonzó befektetéssé váltak.

Ha az alapkamat erősen lecsökken, a hosszabb hozamok is nagyot esnek rendszerint,

hisz a piac arra számít, hogy az adott időszakban, 10 éves papír esetén értelemszerűen a következő 10 évben, lényegesen alacsonyabb lesz átlagosan az alapkamat. A kötvényhozam csökkenése árfolyamemelkedést jelent, így ha valaki nem csak 10 évben gondolkodik, hanem a rövidebb távú árfolyamnyereségre is gondol, célszerűen vásárolni kezd, feljebb hajtva a kötvények árfolyamát, lejjebb nyomva a hozamot.

Kép: Economx

Ez jól is látszik a grafikonon: áprilistól júliusig kisebb hullámzásokkal fokozatosan csökkent 4,75-ről 4,25 százalékra a 10 éves hozam, majd július folyamán aláesett, a tőzsdei zuhanással egy időben pedig hirtelen bezuhant mélyen 3,7 százalékig pár nap alatt, de az azt követő korrekció után is 4 százalék alatt maradt.

Megrohanták a kötvénypiacot

A befektetők augusztus első harmadában közel 9 milliárd dollárért vettek kötvényalapokat (melyek állampapírokat és vállalati kötvényeket egyaránt tartalmaznak), míg júliusban 57,4 milliárd volt az összeg: január óta a legmagasabb, 2021 közepe óta pedig a második legmagasabb havi összeg. A legnagyobb beáramlás nem meglepő módon azon a napon volt, amikor kijött a kedvezőtlen munkanélküliség adat, miszerint 4,1-ről 4,3 százalékra emelkedett a munkanélküliség júliusban.

Tartós folyamat

Rick Rieder, a BlackRock globális kötvénypiaci befektetési igazgatója szerint a fix kamatozású eszközök igen vonzó válnak akkor, amikor a kamatemelés lehetősége gyakorlatilag kizárható, a kamatcsökkentésé viszont megnő. Véleménye szerint annak ellenére, hogy a rossz munkaerőpiaci adatot pár nappal később egy jóval kedvezőbb követte, a kamatcsökkentési várakozások tartósan megemelkedtek.

A befektetők korábban az idei évre 3, egyenként 25 bázispontos vágást vártak, most viszont összesen 100 bázispontot, ami azt jelentené, hogy a hátralévő 3 kamatdöntő ülés valamelyikén 50 bázispontos csökkentésnek kellene történnie. Ehhez képest az elérhető hozamok kiválóak voltak, de még most, a nagy csökkenés után is vonzók a szakember szerint, ezért úgy gondolja, hogy megmarad a kötvények iránti élénk kereslet, és a pénz részben részvénypiaci eladásokból fog származni.

A kereslet meglepő ereje

Az erős keresletet az is jelzi, hogy miközben a jenalapú carry trade pozíciók zárása néhány nap alatt lezajlott, hatalmas tőzsdei esést okozva, a kötvényhozamok nem emelkedtek, sőt, azok is hevesen estek Márpedig a carry trade ügyletek zárásának lényege, hogy eladják a magas hozamú amerikai kötvényeket, a dollárt visszaváltják jenre, és visszafizetik a jenhitelt.

Ez hatalmas összegű amerikai állampapír eladását jelenthette, ami az árfolyam esését, azaz a hozam emelkedését kellett volna, hogy eredményezze. Ilyesmiről azonban szó sem volt, ami arra utal, hogy

a befektetők kötvénybe menekülése sokkal nagyobb volumenben mint zajlott, mint a carry trade ügyletek zárása, pedig az is igen csinos összeg volt.

A piac ezek szerint most már végleg arra számít, hogy az amerikai infláció visszatér a célértékre, a Fed eközben fontosnak fogja tartani a gazdaságélénkítést, így valóban viszonylag dinamikus kamat-, és hozamcsökkenés várható a következő egy-másfél évben.