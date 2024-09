Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,24 forintról 396,21 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 394,87 forint és 396,57 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 417,45 forintról 418,55 forintra erősödött, míg a dolláré 354,77 forintról 354,39 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1147 dollárról 1,1179 dollárra változott.

A magyar fizetőeszköz délelőtt 10 órakor kezdett látványos gyengülésbe (ekkor jelent meg a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentése), előtte még 395 forint alatt jegyezték az eurót, délre viszont 396,4-ig szökött fel a devizapár kurzusa.

Ezen a szinten utoljára két hete kereskedtek a magyar devizával.

A KH Értékpapír elemzői szerint a külföldi kamatvágások (EKB, Fed) megnyitják a teret a Magyar Nemzeti Bank előtt is a további lazításra, pozitívum azonban, hogy a fokozatos hazai kamatcsökkentések mellett is stabil a forint árfolyama. Vagyis vélhetően nincs ok a pánikra, az euró-forint keresztárfolyam maradhat a 390-400-as sávban.