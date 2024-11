Kiemelt figyelemmel várta a piac szerdán az amerikai inflációs adatokat. Az előjelek nem voltak a legjobbak, már látszott, hogy megtörhet az inflációs trend, ami végül be is igazolódott, aggodalomra azonban semmi ok, pontosan az történt, amit az elemzők vártak.

Októberben az éves infláció 2,6 százalék volt, a szeptemberi 2,4 százalék után. Legutóbb az élelmiszerek, a ruházati cikkek, a gépjármű biztosítások és a légiközlekedés ára nőtt.

Szeptemberről októberre 0,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. A szálláshelyek 0,4 százalékkal drágultak, az élelmiszerek pedig 0,2-vel. Az energiaárak ezúttal nem változtak.

Az élelmiszer- és energia árváltozásokat kiszűrő maginfláció 3,3 százalékkal nőtt év/év alapon, itt sincs meglepetés, pontosan ezt jelezték előre az elemzők.

Az adatok közzététele után egy rövid időre visszafordult a dollár erősödése, majd néhány perc után ugyanoda keveredett vissza az euró-dollár, ahol előtte volt (1,06 környékére).

Mivel az adatok megfeleltek a várakozásoknak, a forint folytathatta relatíve jó teljesítményét. Az előző naphoz képest fél százalékkal csökkent az euró-forint keresztárfolyam, amely délutánra 408,5 körül stabilizálódott.