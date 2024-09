Lehet számítani névváltásra a Vodafone-nál a OneTV bevezetésével? Vannak ilyen tervek?

Lesz márkaváltás a Vodafone-nál, ezt 2025-ben tervezzük. Ennek a pontos időpontja egyelőre hadd maradjon titok. Azt azonban elmondhatom, hogy a One lesz az új márkanév, és nemcsak a Vodafone esetében, hanem a 4iG alá tartozó teljes távközlési hálózati portfólióban.

Nagy változás jön a Vodafone-nál, minden ügyfél érintett Együttműködési megállapodást kötött az RTL és a 4iG. Bemutatták a OneTV névre keresztelt új televíziós platformot, amely egyesíti a hagyományos tv-s tartalmakat és a streaminget. A Vodafone és a DIGI ügyfelei is érintettek a változásban. Tábori Tamás, a 4iG Csoport távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettese szerint Magyarországon túl korai lenne temetni a lineáris televíziós piacot. A megállapodás részleteiről korábbi tudósításunkban részletesen olvashat.

Az új platformon tervezik használni az AI-t? A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy perszonalizálni fogják a működést, tehát olyan tartalmi ajánlásokat kapnak majd az előfizetők, amelyek hasonlóak a fogyasztási szokásaikhoz.

Igen, természetesen a gépi tanuló alkalmazások és az AI is része lehet ennek az ökoszisztémának. Sőt, én úgy gondolom, hogy az ma már nem kérdés, maximum az lehet a kérdés, hogy hogyan lehetséges ennek az implementálása a kiépített rendszer működésébe.

Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgatója Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az ügyfelek részéről van bármilyen visszajelzés? Mit mondanak azok, akik már kipróbálták a OneTV rendszerét?

Az első visszajelzések alapján két dolgot emelnék ki:

egyrészt, nagyra értékelik a gazdag tartalomkínálatot – ez az első benyomása az ügyfélnek, így rengeteget teszünk annak érdekében, hogy mindent megkapjanak az ügyfelek egy helyen, amire szükségük lehet;

másrészt pedig az új felhasználói felület letisztult, könnyen kezelhető, egyszerű és modern fejlesztés.

Eszközcserére lehet szükség?

A Vodafone új előfizetői már az új szolgáltatást használhatják automatikusan. A meglévő fogyasztókat egy héttel az átállás előtt értesítjük, minden információt megkapnak a szoftverfrissítésről.

Maga a platform miatt a Vodafone ügyfeleinek nem szükséges eszközt cserélniük, amennyiben már Vodafone-os set-top boxszal rendelkeznek. Semmilyen teendőjük nincs, automatikusan zajlik majd a migrálási folyamat a következő hónapokban.

A régi UPC-s ügyfelek egy részénél előfordulhat, hogy szükség lesz a beltéri egység cseréjére. Idővel ezek is lezajlanak majd. Valamennyi Vodafone-ügyfél már idén használhatja tehát az új OneTV-t, a DIGI-s fogyasztók pedig 2025 januártól érhetik el a platformot.

A televíziós előfizetések mellé jelenleg is használható a kiegészítő mobilalkalmazás, amellyel telefonunkon/tabletünkön is élőben követhetjük a lineáris adást. Ez mikortól lesz elérhető?

A Vodafone TV alkalmazásunkban is elérhető volt ez a szolgáltatás. Nem lesz ez másképp a One esetében sem – az applikáció már letölthető az App Store-ból és a Google Play áruházból.

Az új OneTV felülete Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Itt fontos megjegyezni egyébként, hogy már most elég jó értékelésekkel rendelkezik a OneTV mindkét platformon. Arra bíztatom a meglévő és új ügyfeleinket is, hogy próbálják ki ezt a megoldást is.

Az okostévéken mikor lesz elérhető a One alkalmazás? Ennek hiánya sokaknak okoz gondot.

Tervezzük a kifejezetten okostévére készült alkalmazás fejlesztését is. Erre azonban még várni kell, egy későbbi fázisban érkezik majd. Nem olyan egyszerű ugyanis a helyzet, mint az Android és Apple alkalmazás-áruházak esetében – minden márkánál külön-külön meg kell állapodni, ráadásul a fejlesztés is eltérő.