A több mint 950 millió felhasználóval rendelkező Telegram GYIK oldaláról eltűnt az a szövegrész, amely leszögezi, hogy a privát beszélgetések védettek a moderációs kérésekkel szemben.

Erre két héttel azután került sor, hogy a Telegram vezérigazgatóját, Pavel Durovot Franciaországban letartóztatták, a vád szerint azért, mert nem avatkozott bele a bűncselekmények platformon való akadálytalan működésébe.

Csütörtökön Durov közleményében azt írta, hogy a felhasználóbázis elképesztő növekedése megkönnyítette a bűnözők számára, hogy a platformmal visszaéljenek, ezért személyes céljává tette, hogy jelentősen javítsanak a helyzeten.

A The Verge kiszúrta, hogy ezeknek a változásoknak egy része már életbe is lépett. Az említett részen kívül egy ilyen kérdés is megjelent az oldal GYIK-oldalán: „Illegális tartalom van a Telegramban. Hogyan szedhetem le?"

Erre pedig a Telegram válasza szeptember 5-én még az volt, hogy minden csevegés és csoportos csevegés privát a résztvevők között, ezekkel kapcsolatosan nem dolgoznak fel moderálási kérdéseket. Azóta azonban már azt írják, hogy minden Telegram-alkalmazásban jelezhetik a felhasználók az illegális tartalmakat.