Pavel Durov, a Telegram közösségi oldal orosz-francia milliárdos alapítójának és vezérigazgatójának letartóztatása Franciaországban nem politikai döntés, hanem független vizsgálat következménye – jelentette ki hétfőn Emmanuel Macron francia elnök.

Macron az X-en azt írta, hogy országa mélyen elkötelezett a véleménynyilvánítás szabadsága iránt, de „a szabadságjogokat jogi keretek között tartják fenn, mind a közösségi médiában, mind a való életben, hogy megvédjék az embereket és tiszteletben tartsák alapvető jogaikat”.

– fogalmazott a francia államfő.

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.



France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.



In a state governed by the rule of law,…