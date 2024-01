ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A Business Insider információja szerint az ex-vezető a vállalatával szoftvereket kíván létrehozni az LLM (Large Language model, azaz Nagy nyelvi modell) fejlesztők számára. Agrawal-t nem sokkal azután távolították el a cégtől, hogy Elon Musk 2022-ben felvásárolta a Twittert.

Nyelvünk határai, a szoftverek hatáarai A Cloudflare definíciója szerint a nagy nyelvi modellek (LLM) olyan gépi tanulási modellek, melyek képesek emberi nyelvű szövegetek értelmezni és generálni, melyek során hatalmas nyelvi adatokat elemeznek. A ma ismert mesterséges intelligencia modellek javarészt generalizált nyelvi modelleken alapulnak.

A lap információi szerint a finanszírozásba a Khosla Ventures szállt be, de szerepet jtászottak az Index Ventures és a First Round Capital Kockázati tőkecégek is.





Az azóta X-re átnevezett Twittert 44 milliárd dollárért vásárolta fel Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója 2022. október 27-én, melyet egy sor drámai esemény előzött meg. Agrawal, akkor még a cég vezérigazgatójaként arról beszélt, hogy Musk a vállalat igazgatótanácsához csatlakozik, nem sokkal ezután azonban visszakozott. Végül Musk, a Twitter új tulajdonosaként, kirúgta Agrawalt.