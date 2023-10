Amikor kibertámadásról van szó, általában számítógépekre, okostelefonokra gondolunk, pedig egyre többször támadják autóinkat a hackerek. Ennek elsősorban az az oka, hogy a legtöbb modern autónak már egy óriási, speciális számítógép a lelke – írja cikkében az Infostart.

A járművek zárását-nyitását, a motorvezérlést, az optimális üzemanyag-felhasználást, mind chipek végzik. Ez a számítógép hangolja össze az autóban zajló műveleteket; navigál, diagnosztizál és elemez.

Ennek tudatában egyre többet beszélnek az autók kibervédelméről és annak fontosságáról. Az USA közlekedési minisztériuma már jó ideje gyűjti, majd közzéteszi a leghatékonyabb biztonsági eljárásokat, amelyek megakadályozhatják a külső beavatkozást.

Az Infostart azt írja, hazánkban már többször is előfordult, hogy

„a tolvaj a parkolóban „lehallgatja” az autó és a távnyitó üzenetváltását, számítógéppel percek alatt elkészít egy másolatot a távkapcsolóról, amivel ugyanúgy ki tudja nyitni az autót, mint a tulajdonosa, és elköti az autót.”

Világszerte egyébként ez a leggyakoribb kibertámadás, amelyet autók ellen követnek el.

Ennél azonban jóval nagyobb veszélyekről is beszélnek a szakemberek, emiatt már Magyarországon is riasztást adott ki a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Az interneten simán megrendelhető, 150-20 ezer forintos kütyüről beszélünk, amely által a hackerek egyrészt nyomon tudnak követni minket, autótulajdonosokat, másrészt viszont akármikor le is tudják állítani járművünket menet közben.

A szakemberek szerint ez sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint maga az autólopás, hiszen egyszerre több autó elektronikai rendszerébe tudnak belenyúlni, átvéve ezzel az irányítást az autók felett.

A kibervédelmisek emiatt nem győzik hangsúlyozni, hogy kizárólag megbízható szervizbe vigyük a gépjárművünket, alaposan járjunk utána a dolgoknak, hogy olyan helyet válasszunk, ahol még véletlenül sem merülhet fel a lehetősége, hogy meghackelik autónk informatikai rendszerét.