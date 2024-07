Kilencvenedik éve rendezik meg a Kékszalag regattát, 2024-ben a Balaton 56. versenye következik. A megmérettetés megnyitja a teret a hobbivitorlázók számára is, ami a résztvevők számában is nagy növekedést jelenthet.

Európa legrégebbi, leghosszabb távú, és évről évre a legtöbb hajót vonzó tókerülő vitorlásversenye egy XXI. századi, digitális élményt kínáló, valódi technikai sporttá nőtte ki magát az idők során. A Magyar Telekom a legmodernebb digitális megoldásokkal segíti a regatta lebonyolítását, a hajósokat, valamint az újragondolt streaming segítségével a nézőket is.

Mit tud az 5G a Balatonnál?

Az 5G-technológia nagyobb adatátviteli sebességet, alacsony késleltetést és számosságában több eszköz csatlakozását biztosíthatja, új lehetőségeket nyitva az ipari és a lakossági felhasználásban. A Telekom mobilhálózatán végzett fejlesztéseknek köszönhetően idén nyártól a lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettség már megközelíti a 67 százalékot, a Balaton körüli hálózatoptimalizációnak köszönhetően pedig a 90 százalék feletti szintet is eléri.

A vitorlásverseny élő online közvetítését az 5G Campus hálózata biztosítja. Az idei versenyt négy vízi-, három drón- és három parti kamera közvetíti. A Telekom a verseny idejére kialakított, a tó egész felületét lefedő 5G Campus hálózata akár 650 hajó egyidejű helymeghatározását is képes kezelni.

Egyre inkább nő az 5G terjedésével az igény az ipari, a vállalati és az intézményi privát mobilhálózatok iránt. A Campus Network privát hálózata garantált sávszélességet és biztonságot nyújt, illetve kizárólag az ügyfél által meghatározott eszközökkel használható. A szolgáltató a rendszernek mintegy 10 százalékos kapacitást dedikál az adott területen lévő publikus hálózaton, valamint dedikált felügyeleti rendszerrel támogatva biztonságos, privát hálózatot hoz létre a közvetítő stábnak.

Jól vizsgázott a rendszer

A Kékszalag népszerűségének és a nézők szempontjából a verseny szórakoztató értékének is jót tesz, hogy egy fejlesztésnek köszönhetően a közvetítéséhez már hordozható képalkotó eszközöket is igénybe vesz a Telekom a RECnGO partnerségében.

Kép: Economx, Horváth Balázs

Mi is azt tapasztaltuk a balatoni vitorlázás során, hogy egy stabilizátorhoz rögzített okostelefonnal professzionális képi minőségben tudták közvetíteni az eseményeket. Mindez megkönnyíti és olcsóbbá teszi a látványos verseny online streamelését.

Milyen gazdasági eredményeket hoz? Az 5G a globális növekedés motorja lesz a Qualcomm tanulmánya szerint. A tényleges gazdasági hatása valószínűleg 2035-re realizálódik világszerte: iparágak széles körét támogatja, és potenciálisan akár 13,1 milliárd dollár értékű áru- és szolgáltatáskibocsátást tesz lehetővé. Az új 5G hálózat fejlesztési követelményei a hagyományos mobilhálózati szereplőkön túl olyan iparágakra is kiterjednek, mint például az autógyártás.

Térképen is figyelhetjük a vitorlások haladását

A Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja által kifejlesztett nyomkövető rendszer új korszakot nyit a Kékszalag vitorlásverseny történetében. Az idei versenyen minden hajó GNSS technológiával és a Magyar Telekom mobilhálózatával lesz felszerelve, hogy valós időben követhető legyen a pozíciójuk.

Kép: Economx

A rendszer új élményeket kínál nemcsak a versenyzőknek, hanem a szurkolóknak is, hiszen idén már térképen is követhetik a versenyt és támogathatják kedvenc csapataikat. A versenyben résztvevő hajók legénységének a többi hajó követése jelentős többletinformációt biztosíthat, amelyre stratégiát építhetnek, és amelyből következtethetnek azon terület szélviszonyaira is, ahová tartanak.

Az Economx kérdésére elmondták: a vitorlásverseny kapcsán évek óta jelen lévő igényeket elégítenek ki a most elkészült fejlesztések.