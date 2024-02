Az X-en közzétett bejegyzést közel hétmillióan látták és osztották meg. A posztban úgy fogalmaztak, hogy a Google népszerű levelezőrendszere, a Gmail augusztustól befejezi működését. A poszt alapja egy, a Google által 2023-ban küldött e-mail.

A Google azonban cáfolta a hírt: nem áll le a levelezőrendszer.

Mindössze arról van szó csupán, hogy a Gmail legrégebbi, eredeti HTML-alapú webes verzióját állítja le augusztustól, ahogy a szóban forgó e-mail-ben is erről értesítették a felhasználókat még tavaly – szögezi le a BBC.

A Statista adatai szerint nem is lenne túl sok értelme a Google-nek lelőnie a levelezőrendszert, hiszen világszerte több mint másfél milliárd aktív felhasználója van.

Ugyanakkor van olyan szolgáltatás, amit a Google nem is olyan régen leállított: tavaly ezt tette például a Stadia nevű felhőalapú játékszolgáltatásával, valamint a Google Stories funkciójával is, továbbá a régi és az inaktív Gmail-fiókokat is elkezdte felszámolni és tervben van a Google Podcast szolgáltatásának a megszüntetése is. Igaz, utóbbit lényegében teljesen felváltotta a YouTube Music.