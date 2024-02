Számos felhasználó arra panaszkodott a közösségi médiafelületeken, hogy a mesterséges intelligencia eszköze történelmi személyiségek, például az amerikai alapító atyák képeit színes bőrűnek generálja.

A Google szerdán az X-en azt írta, hogy az MI funkciója emberek széles körét képes generálni, ugyanakkor a szoftveres funkció ebben az esetben „nem találja a célt.”

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ