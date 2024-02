Az Nvidia részvényeinek szárnyalása megnövelte Jensen Huang társalapító és vezérigazgató vagyonát.

A 61 éves Jensen Huang, akinek a vagyonát jelenleg 70 milliárd dollárra becsülik, közel áll ahhoz, hogy bekerüljön a világ húsz legtehetősebb milliárdosa közé – írja a Business Insider.

Az Nvidia részvényeinek árfolyama 2022 eleje óta az ötszörösére emelkedett, ami Jensen Huang társalapító és vezérigazgató vagyonát is az egekbe repítette.

Jensen Huang vagyonát jelenleg 69,2 milliárd dollárra becsülik, amivel jelenleg ő a világ 21. leggazdagabb embere a Bloomberg szerint. Ugyanakkor a cégvezér vagyona csütörtökön egyetlen nap alatt közel 22 százalékkal ugrott meg, miután az Nvidia részvényeinek árfolyama 16 százalékot növekedett.

Az Nvidia lett a világ negyedik legnagyobb vállalata

Piaci tőkeértéke alapján a világ negyedik legnagyobb vállalatává nőtte ki magát az Nvidia Corp chipgyártó, miután részvényei csütörtökön 16,4 százalékkal erősödtek az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves eredményjelentése nyomán.

Az Nvidia piaci tőkeértéke nőtt az év eleje óta a világon a legnagyobb összeggel, 740,2 milliárd dollárral a csütörtöki állás szerint 1,96 ezer milliárd dollárra. Szemben a január végi 1,52 ezer milliárd dollárral.

Az Nvidia így a harmadik legnagyobb vállalat lett az Egyesült Államokban a Microsoft Corp. és az Apple Inc. mögött, maga mögé utasítva az Amazon.com Inc. és az Alphabet Inc. technológiai óriásokat. Globálisan pedig a Saudi Aramco után a negyedik legnagyobb.

Az Nvidia részvények idei 58,5 százalékos erősödése több mint a negyedét adta az S&P 500 index idei emelkedésének. Az index csütörtökön rekordon zárt az év eleje óta elért 6,65 százalékos emelkedésével. Tavaly az index 24 százalékkal emelkedett főként a technológiai részvények árfolyamnyereségének köszönhetően.