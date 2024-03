Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az autógyártó elmondása szerint 2027-re tervezi a modell megjelenését, ugyanakkor ha Donald Trump megnyerné az elnökválasztást, változnának a tervek.

A republikánusok elnökjelöltjének kampányígéretei között szerepel, hogy számos államban késlelteti vagy befagyasztja a belsőégésű motorral hajtott autók értékesítésének tilalmát, ami egy kissé átformálhatja a piacot. Ezen felül az inflációcsökkentő törvény ösztönzőit is visszavonná.

Amennyiben ez bekövetkezik, a gyártó módosítaná terveit, és egy időre félretenné a nagy méretű SUV-kat, és inkább egy elektromos ferdehátú autót dobna az európai piacra – írja a Totalcar.

Ugyanakkor az Alfa Romeo továbbra is szeretne Európán kívül is terjeszkedni és a mostani 18 százalékos értékesítési arányát 40 százalékra emelni az amerikai és az ázsiai piacokon. A lap szerint ebben a Stellantis felügyelete alatt fejlesztett Milanónak is szerepe lehet, ami a Peugeot e-2008-cal és a Jeep Avengerrel is osztozna az alapjain, így egyszerre elérhető lehet tisztán elektromos és belső égésű motorral szerelt hajtással is.