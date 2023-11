Andy Shovel és Pete Harman 2019-ben indította útjára az Egyesült Királyságban THIS nevű növényi alapú termékekre szakosodott márkáját. A két cégvezető húsz fős, kutatókból, tudósokból álló csapatot vett fel, hogy tovább fejlesszék Fat 2.0 szabadalmaztatott technikájukat. A márka gyorsan meghódította a piacot, az elmúlt egy évben 50 százalékos bővülésről számolhatott be.

Nagy-Britannia kapcsolata a műhússal leginkább csak múló románcnak bizonyult, miután a fogyasztók olyan gyorsan fordítottak neki hátat, mint amilyen szélebesen beleszerettek.

Egyes becslések szerint a vegán termékek piaca 2030-ra világszerte akár az 50 milliárd dollárt is elérheti, ennek ellenére az eladások az Egyesült Királyságban egyre csak apadnak.

A vegán piac visszaesésében a szigetországban minden bizonnyal közrejátszott az elszabaduló infláció, és a nyomában járó megélhetési válság is. Pláne, hogy a vegán termékek általában valamivel drágábbak, mint a hagyományos hús-és tejtermékek.

A vegán termékek is a kézműves sör sorsára jutnak?

A vegán termékek, így a THIS húspótlói az utóbbi időben számos támadással és kritikával is kénytelenek szembenézni: többek között azzal, hogy tele vannak egészségtelen tartósítószerekkel, és valójában nem mások, mint ultrafeldolgozott élelmiszerek.

Andy Shovel szerint azt is gyakran megkapják, hogy növényi alapú szalonnáik és kolbászaik nem teljes értékű élelmiszerek. Miközben a cégvezető azzal védekezik, hogy az ő termékeik elkészítése kevesebb kegyetlenséggel, illetve káros anyag kibocsátással jár. A THIS mindeközben azt is állítja, hogy szalonnájában 95 százalékkal kevesebb a telített zsír és feleannyi só van, mint egy hagyományos szalonnában.

Idén a szintén vegán élelmiszerekkel üzletelő Beyond Meat 33 százalékos forgalomcsökkenésről számolt be, míg a brit Meatless Farm márka júniusban csődbe ment. Andy Shovelt ezt nem zavarja, úgy véli, a vegán termékek berobbanását a piacra egyfajta konszolidáció fogja követni. A THIS pedig ennek egyik haszonélvezője lesz.

A cégvezér úgy látja, ez történt annak idején a kézműves sörökkel is: az aranylázat itt is konszolidáció követte, és a brit piac is letisztult húsz márkáról ötre.

Mint Andy Shovel mondja, a vegán piac momentán korrekciós időszakban van, ő azonban nem aggódik e miatt, mert idén az előrejelzéseknek megfelelően 22 millió fontot fognak keresni az eladásokkal.

