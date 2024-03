Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A macclesfieldi Nomas Gastrobar egészen idén januárig vegán kávézóként működött. Azonban a költségek megemelkedése és a fogyasztás visszaesése miatt kénytelen volt a vendéglátóhely húsválasztékkal és tejtartalmú termékekkel bővíteni a kínálatot, hogy bővítse a vásárlói kört.

Adonis Norouznia, a kávézó egyik tulajdonosa azonban a BBC-nek elmondta, hogy amióta meghozta ezt a döntést, a kávézót elárasztották a gyalázkodó kommentek az interneten.

Állítása szerint olyan megjegyzést is kaptak, hogy meg kellene halniuk azért, amit tettek.

A reakciók annyira elfajultak, hogy már a tulajdonos családját is megfenyegették, és már attól tartanak, hogy valaki egyszer csak elhalad a kávázó mellett és betöri az ablakot.

A kávézót üzemeltető házaspárt többek között azzal is megvádolták, hogy nem is igazi vegánok és rengetegen hamis véleményeket írnak a helyről az interneten. Egyesek már azt is feltételezik, hogy a jövőben állatokat fognak a kávézóban levágni, valamint hogy állati szervekkel kereskednek.

Az eredetileg kizárólag növényi alapú ételeket és italokat kínáló kávézót 2021-ben nyitotta meg Norouznia és családja, akik mindannyian vegánok.

Azonban a magas kiadások és az eladások 40 százalékos visszaesése arra kényszerítették a vállalkozást, hogy a vásárlói kör bővítése érdekében húst, tojást és tejtermékeket vegyen fel az étlapra.

A kávézó tulajdonosa ugyanakkor elárulta, nem volt egész életében vegán, csupán hat és fél éve tért át erre az étrendre.