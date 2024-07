A Prudenciális Szabályozási Hatóság (PRA) bizonyos korlátozásokkal adta meg az engedélyt, így a londoni székhelyű vállalat beléphet az úgynevezett mobilizációs szakaszba – olvasható a Revolut csütörtöki közleményében.

A teljes körű engedély hamarosan lehetővé teszi, hogy a Revolut folyószámlahiteleket, kölcsönöket és megtakarítási termékeket nyújtson több mint 9 millió brit ügyfelének – csatlakozva a Monzo Bankhoz, a Starling Bankhoz és az Atom Bankhoz hasonló bankokhoz, amelyek olyan bankóriások, mint a Barclays és az HSBC Holdings kihívói kívánnak lenni – írja a Bloomberg.

Ez jelentős előrelépés a Revolut és ügyfelei számára

– mondta Francesca Carlesi brit vezérigazgató a közleményben.

Az engedély birtokában a Revolut ügyfélszámlái a brit pénzügyi szolgáltatások kártalanítási rendszerének hatálya alá tartoznak, amely akár 85 000 font (csaknem 40 millió forint) értékű ügyfélbetéteket is véd, ha egy vállalkozás csődbe megy.

A Revolut először 2021 elején nyújtott be kérelmet brit banki engedélyért. A „mozgósítási szakasz”, amely akár egy évig is eltarthat, lehetővé teszi a cég számára, hogy tesztelje rendszereit, miközben fokozatosan új szolgáltatásokat vezet be.

Amíg a mobilizációs szakasz le nem zárul és a brit bank be nem indul, a Revolut brit ügyfelei a Brit Pénzügyi Felügyelet (FCA) által szabályozott brit elektronikuspénz-intézménynél, a Revolutnál maradnak, ahol pénzeszközeiket a 2011-es elektronikus pénzügyi szabályzásoknak megfelelő számlákon őrzik.