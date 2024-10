Az ember a mai világban spórol, ahol tud. Némi műszaki érzékkel na meg DIY videók segítségével a kocsiján vagy a hűtőszekrényén is megjavítgat ezt vagy azt. Ekkor érkezik el ahhoz a ponthoz, hogy be kell szerezni valamilyen hiánycikk alkatrészt, és lehetőleg normális áron. Hosszas netes keresgélés után, kilőve a magyar oldalakat igen nagy eséllyel botlott például az Allegro lengyel oldalába – ahol általában mindenből nagyobb volt a választék. Habár az utóbbi időben már kiszállítottak magyar címekre is, de azért a lengyel nyelven bogarászás, meg a zlotyban feltüntetett árak feladták a leckét a rutinosabb magyar vásárlónak is.

A hazai térfoglalásról szóló első pletykák az Allegro hazai indulásával kapcsolatban a koronavírus-járványt követően röppentek fel, miután a cég 2021-ben felvásárolta a csehországi és itthon sem teljesen ismeretlen Mall csoportot.

Lengyelországban a legnagyobb halnak számító társaság végül saját márkanéven indította el itthon is a piactér-szolgáltatását.

Már nem pletyka: megérkezett a lengyel óriás Magyarországra, az egész piacot felforgathatja Belépett a magyar piacra a lengyel óriás, az Allegro, Kelet-Európa legnagyobb e-kereskedelmi piactere. >>>

A hangsúly ráadásul ezen van, ugyanis az elő napokban sokszor emlegették együtt az Alzával vagy eMAG-gal, ám közülük valójában csak a bukaresti székhelyű webshop lehet a versenytársa. Jó ideje az eMAG sem csak kizárólag elektronikai webáruház, hanem online piactér is, lehetőséget és felületet biztosítva más kereskedőknek is.

A Magyarországon most indult Allegro viszont kizárólag ebben a modellben működik, ahogy ők is írták:

közvetlen tranzakciókat tesznek lehetővé a vásárlók és a kereskedők között,

azaz megfelelő jutalékért cserébe összekapcsolják a vevőt és az eladót.

Az Allegro.hu is nagyjából mindent árul az elektronikai cikkektől kezdve a lakberendezési tárgyakon és kerti szerszámokon, egészségügyi és szépségápolási termékeken át az autóalkatrészekig, könyvekig és ruházati cikkekig.

A felhasználói felület és persze maga a modell egyébként az itthon kevésbé ismert Amazonra vagy még inkább az ebay-re emlékeztet.

A lengyel oldal legnépszerűbb termékei általában a kutyaeledelek, pelenkák, mosogatógép-tabletták, akkumulátoros fűnyíró, elektromos roller vagy például az autóalkatrészek. Még komplett motorblokkokat is árulnak – persze elég komoly szállítási költségek mellett, ellenben néhány kattintás és megvan a raklapon pihenő fűzött blokk az Abarth 500-ba, egyenesen Lengyelországból.

Mivel a lengyel vagy a magyar piac között túl nagy különbségek nincsenek, nagyjából borítékolható, hogy itt is ezeket keresik majd leginkább az emberek.

Ami viszont első látásra szemet szúr – a valóban tisztességes választék mellett – hogy a legtöbb termék esetében, azért 5-7 napos vállalt szállítási határidőkkel dolgoznak. Ez abból a szempontból nem csoda, hogy

a termékek tetemes része nem magyarországi raktárból, hanem lengyel kereskedőktől vagy egyenesen Kínából érkezik, kisebb részük pedig Csehországból

– az meg ugye idő míg ideér.

Ez egyelőre komoly versenyhátránynak tűnhet, habár tegyük hozzá, hogy kínai Temu vagy a főleg ruhában és sminkben utazó Shein is hasonló határidőkkel dolgozik, és az Aliexpressről sem mindig az expressz gyorsaság jut az eszünkbe. Mi több, a másnapi szállítást is vállaló eMAG külső kereskedőitől származó árucikkekre is várni kell néhány napot míg kiszállítják vagy éppen beteszik az boxba.

Azt egyébként az Allegro sem veti véka alá, hogy gyakorlatilag magyar partnerek nélkül indultak Magyarországon, de a hazai e-kereskedőknek is van lehetőségük a csatlakozásra: 180 napos próbaidőn belül ingyen, utána termékkategóriától függően 2 és 13 százalék jutalékért cserébe, amit természetesen csak az eladott termék után vonnak le.

Ugyanúgy, mint a többieknél itt is választható a házhozszállítás mellett a csomagautomata vagy az átvételi pont, és nyilván a platform minden népszerű fizetési módot elfogad, beleértve a kártyás fizetést, az Apple Payt, a Google Payt és az utánvétet is.