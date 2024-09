Immár a negyedik üzletét nyitja meg Magyarországon az Alza.hu – adta hírül a budapesti székhelyű, cseh tulajdonú vállalat. Az anyacéget 30 évvel ezelőtt alapították, míg az első hazai bemutatóterem 2018-ban nyílt meg a magyar fővárosban,

a magyarországi érdekeltség éves szinten mintegy 1,5 millió rendelés teljesítésénél jár.

Kapcsolódó Nagyragadozó készül a magyar webáruházpiacra

Nem árt tisztázni, hol tart az e-kereskedelem. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az augusztusi volumenadatokat október 7-én ismerteti, a legutóbbi, szeptember 5-i KSH-közlés alapján pedig azt látjuk, hogy 2024 júliusában az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1676 milliárd forintot ért el. Ennek a 7,6 százaléka – vagyis csaknem 130 milliárd forint – mögött állt a csomagküldő és internetes szegmens.

Meglepő nevek az élmezőnyben

A GKID 2023-as toplistája a második legnagyobb forgalmú online kereskedőként rangsorolta az Alzát, amely a képzeletbeli dobogón az eMAG mögött, de a Kifli előtt áll. Forgalom alapján az élbolyban olyan piaci szereplők követik őket, mint a MediaMarkt, az IKEA, a Telekom, az Euronics, az Aqua.hu, a Tesco, a Pepita, az iPon.hu, a Libri-Bookline, a Decathlon az Auchan és a Mall.hu. Vagyis a felsorolás bőven tartalmaz olyan vállalatokat, amelyekre elsősorban nem webáéruházként, de néhány esetben még nem is feltétlenül klasszikus kereskedőként tekintünk elsősorban.

Tavaly egyébként a magyar piacon működő, helyi operációval is rendelkező tizenöt legnagyobb e-kereskedő együttes forgalma bruttó 542,5 milliárd forint volt, ami összességében 4 százalékos csökkenés 2022-höz képest.

Visszatérve a GKID-toplista dobogósaihoz, bár az eMAG logisztikai központot működtet Dunaharasztiban, és több mint 1100 átvételi pontra szállítja ki a megrendeléseket az országban, fizikai boltja csak egy van, míg az alaphír szerint az Alzának most már négy. A harmadik legnagyobb hazai e-kereskedő, az Alzához hasonlóan cseh hátterű Kiflinek nincs hagyományos áruháza, elvégre online élelmiszerboltként definiálja magát, és már nem csak Budapestre és az agglomerációba, hanem a Balaton és a Velencei-tó körüól is elérhető a szolgáltatása.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Adja magát a kérdés, hogy egy jelentős forgalmat bonyolító e-kereskedőnek miért van szüksége egyáltalán fizikai boltra. Az alábbiakban összeszedtük a lehetséges okokat, amelyek egy ilyen stratégiai döntés mögött húzódhatnak. Nyilvánvaló, hogy akkor is szólhatnak mellette nyomós érvek, ha alapvetően egy virtuális térre szabott struktúráról beszélünk.

Omnichannel élmény biztosítása

Mindenekelőtt az egyik legfontosabb szempont az, hogy az online és offline csatornák kombinálása – az úgynevezett omnichannel kereskedelem – lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy zökkenőmentesen váltogassanak a különböző platformok között. Például online rendelhetnek, de személyesen vehetik át a termékeket vagy offline visszavihetik azokat. Ez rugalmasságot biztosít a vásárlók számára, és növeli a kényelmet, hiszen egyszerre élvezhetik az online vásárlás egyszerűségét és a fizikai bolt nyújtotta azonnali élményeket.

A termékek személyes megtapasztalása

Lássuk be, egy klasszikus üzlet fenntartása lehetőséget ad arra, hogy a vásárlók kézzel fogható módon tapasztalják meg a termékeket, amit az online vásárlás nem tud teljes mértékben biztosítani. Különösen olyan termékek esetében, mint a ruházati cikkek, elektronikai eszközök vagy bútorok, a személyes tapasztalat fontos döntési tényező lehet.

Márkaépítés és láthatóság

Emellett a fizikai jelenlét erősítheti az e-kereskedő márkáját. Egy bolt lehetőséget ad arra, hogy a vásárlók személyesen is találkozzanak a márkával, és mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki vele. Egy jól megtervezett üzlet vizuálisan is erősítheti a márkaidentitást, és erősítheti a márka ismertségét.

Új vásárlók megszerzése

Összefüggésben a már említett márkaépítéssel, sok vásárló továbbra is jobban bízik a fizikai boltokban, vagy nem szeretne online vásárolni. Egy fizikai bolt nyitása lehetőséget ad arra, hogy olyan vásárlókat is elérjenek, akik előnyben részesítik az offline vásárlást. Ezenkívül persze azok a vásárlók is visszatérhetnek, akik eddig csak online vásároltak, de most személyesen szeretnék felkeresni az üzletet.

Gyorsabb logisztikai megoldások

Meghatározó szempont az is, hogy a klasszikus áruházak használhatók úgynevezett click-and-collect szolgáltatásra, ahol az online rendelt termékeket a vásárlók az üzletben vehetik át. Ez gyorsabb és olcsóbb lehet, mint a házhozszállítás, és a vásárlók számára kényelmesebb megoldást jelent. Ezzel összefüggésben egy fizikai bolt raktárként is működhet, amely lehetővé teszi a gyorsabb szállítást a vásárlók számára.

Piaci tesztelés

Továbbá egy hagyományos üzlet nyitása lehetőséget ad az e-kereskedő számára, hogy új piacokat vagy régiókat teszteljen, anélkül, hogy az online hirdetési költségekre kellene támaszkodnia. Ebből fakadóan az üzlet segíthet megérteni a helyi fogyasztói preferenciákat, és a piaci visszajelzések alapján alakíthatja a termék- vagy szolgáltatás-portfólióját.

Vásárlói élmény javítása

Egy fizikai boltban lehetőség van egyedi vásárlói élmény kialakítására, például eseményekkel, promóciókkal vagy interaktív elemekkel. Ez hosszú távon növelheti a vásárlók márkahűségét. Az online vásárlásban megjelenő problémákat, például méretproblémákat vagy kérdéseket a termékekkel kapcsolatban, a boltban személyesen is kezelhetik, ami növeli a vásárlói elégedettséget.

Összefoglalva tehát, a fizikai bolt megnyitása lehet stratégiai lépés, amely növeli a vásárlói elérést, javítja a márkaépítést, és új növekedési lehetőségeket nyit meg az e-kereskedők számára.

Ezeknek a szempontoknak a jelentős része az Alza döntésében is közrejátszhatott, a cég legalábbis arról számolt be, hogy jelenleg a vásárlások csaknem 30 százaléka történik bolti átvétellel. Szeretnék ezt a vásárlói réteget is a legmagasabb színvonalon kiszolgálni.