Az Allegro elindította magyar weboldalát, az Allegro.hu-t, amely várhatóan jelentős hatást gyakorol a magyar e-kereskedelmi piacra. A webshop vásárlóinak száma a teljes régióban meghaladta a 20 milliót, ebből több mint 5 millióan Lengyelországon kívüli felhasználók.

A magyar terjeszkedést több éve pletykálják, a cég végül 2023-ban jelentette be, hogy hamarosan belépnek hozzánk, valamint a horvát és szlovén piacra is, legkésőbb két éven belül. Az Allegro tavaly indult el Csehországban is, idén pedig Szlovákiában.

Az Allegro tulajdonképpen már eddig is jelent volt Magyarországon, de nem az eredeti márkájával, 2021-ben vásárolták ki cseh tulajdonból a Mall csoportot. A Mall.hu webpláza a GKID 2023-as listája szerint a tizenötödik legnagyobb forgalmú webshop Magyarországon.

Az Allegro.hu weboldala

az elektronikai cikkektől kezdve

a lakberendezési tárgyakon

és kerti szerszámokon,

egészségügyi

és szépségápolási termékeken át

az autóalkatrészekig,

könyvekig

és ruházati cikkekig számtalan kategóriát ölel át.

A cég tájékoztatása szerint a

a magyar vásárlók igénybe vehetik az Allegro Smart! előfizetéses szolgáltatást, amely korlátlan ingyenes kiszállítást és exkluzív ajánlatokat kínál.

Az Allegro Smart! ingyenes próbaverziójában 12 hónapon keresztül nyolc ingyenes kiszállítást kapnak a felhasználók. A próbaidőszakot követően a szolgáltatás mindössze évi 5000 vagy havi 1300 forintért lesz elérhető, és ingyenes kiszállítást kínál csomagautomatákba vagy átvételi pontokra 5000 forint feletti rendelések esetén, illetve akár futárszolgálatos kézbesítéssel 9000 forint feletti rendelések esetén.

Az Allegro.hu-n történő vásárláshoz árgarancia is jár,

a platform automatikusan összehasonlítja az árakat a legnépszerűbb online áruházak áraival, az árgaranciára jogosult termékeket pedig megjelöli.

Ha a vásárlók máshol alacsonyabb árat találnak ugyanarra a termékre, az Allegro az árkülönbözet 150 százalékának megfelelő, a piactéren beváltható kupont ad.

A piactérként működő platformon a vevő bármilyen probléma esetén közvetlenül az eladókkal léphet kapcsolatba chaten keresztül.

Ha a vásárló nem elégedett azzal, ahogyan a kereskedő kezeli a panaszát, az Allegro helyi, magyarul beszélő ügyfélszolgálata be tud kapcsolódni a beszélgetésbe és segít a vásárlónak megoldani a helyzetet.

A platformon nincs kötelezően megújuló kereskedői előfizetés, és jutalékot is csak a megvalósult eladások után kell fizetni.

Az Allegro magyarországi bevezetésével a Mall.hu önálló áruházzá válik az Allegro.hu platformon belül.