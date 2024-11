A Svédországban két gigagyárral is rendelkező Northvolt, az európai akkugyártás reménysége számára az összeomláshoz vezető út júniusban kezdődhetett, amikor a BMW lemondott egy több milliárd dolláros megrendelést. Akkoriban kevesen látták át a lépés jelentőségét, amely gyakorlatilag elindította a visszaszámlálást: ez vezethetett hat hónappal később a csődeljáráshoz.

A Northvolt sokáig igyekezett, hogy tartsa a lépést a német autóipar egyre mélyülő válsága közepette is, miközben megrendelései egyre csak csökkentek. A Northvolt november 21-én bejelentett csődvédelmi bejelentése az európai akkumulátoripar egyik legjelentősebb kudarcát jelenti az olcsóbb és gyorsabb kínai és dél-koreai konkurenciával szemben.

A következő napon Peter Carlsson, a Northvolt társalapító vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy Európai Unió jelentős lemaradásban van a zöld projektek terén. A bukott cégvezér arról is beszélt, hogy a vállalatnak akár 1,2 milliárd dollárra is szüksége lehet új üzleti tervei finanszírozásához. A cég így most átszervezés előtt áll, is igyekszik magát újradefiniálni.

A Northvolt legfőbb befektetői közé tartozott többek között:

a BMW;

a Volkswagen-csoport;

a Goldman Sachs vagyonkezelő részlege;

Dánia legnagyobb nyugdíjalapja, az ATP;

és a Baillie Gifford & Co. alapjai;

és számos svéd szervezet.

Az egyik alap névtelenségét kérő képviselője megdöbbentőnek nevezte, hogy a Northvolt milyen gyorsan tapsolta el a milliárdjait. Már augusztusban tudni lehetett, hogy valami megváltozott, és az akkumulátorgyártó szeptemberre kifogyhat a forrásokból. A késések mértékét, valamint azt, hogy mennyire kiürült a kassza, Excel-táblázatokkal és diaképekkel igyekeztek palástolni.

Vagyis mostanra vált nyilvánvalóvá, hogy egy évvel ezelőtt a Northvolt és finanszírozói mennyire rosszul ítélték meg a helyzetet. Esély azonban még akkor is volt arra, hogy a Northvolt folytassa a Németországban, a Svédországban és a Kanadában létesítendő új akkumulátorgyárak fejlesztéseit. Június végén pedig a cég 23 százalékát birtokló Volkswagen-csoport még kész volt közbelépni.

Ám a Volkswagen a nyár végére maga is jókora válsággal nézett szembe, miután az európai elektromos autó eladások stagnáltak, a jövedelmező kínai üzletág visszaesett, amelyek eredményeként a Volkswagen példátlan gyárbezárásokra szólított fel Németországban, több tízezer munkatárs elbocsátásával. A német autóipari óriás augusztusban végül elállt a Northvolt tőkebefektetési terveitől.

A legutóbbi finanszírozási körben a Volkswagen lényegében azt mondta nekünk, hogy nem tudnak bennünket tovább tőkésíteni

– nyilatkozta Peter Carlsson november 22-én. A Northvolt adósságai közé tartozik egyébként egy 330 millió dolláros kölcsön a Volkswagen, amely a csődbírósági beadvány szerint 2025 decemberében esedékes.

Nem szakad meg a kapcsolat a Volkswagennel

A befektetők megnyugtatásására a Northvolt elvetette az észak-svédországi Skelleftea fő üzemének tervezett bővítését, és októberben leváltotta a gyár vezetőjét. Peter Carlsson ezzel kapcsolatban elismerte, hogy túl lassan cselekedett. „Valószínűleg korábban kellett volna meghúznom a féket néhány bővítési pályán” – mondta a cég leköszönő vezérigazgatója.

A kormányok - Stockholmtól Berlinig - visszautasították az opciót, hogy az adófizetők pénzét költség a Northvolt megmentésére. Robert Habeck német gazdasági miniszter, aki júniusban azt javasolta, hogy a Northvolt építsen egy második gyárat hazájában, a hétvégén azt nyilatkozta: „óvatosan optimista” a vállalat jövőjét illetően.

Az európai akkugyártó vállalat Volkswagennel való kapcsolata a jövőben sem szakad meg. A Scania busz-és teherautógyártó változatlanul a cég egyik legfontosabb ügyfele marad, és 100 millió dolláros adósságfinanszírozást nyújt, 16 százalékos kamattal. Mindeközben a csődeljárásból kimaradtak a Németországban és Kanadában épülő akkumulátorgyárak, bár a vállalat közölte, hogy ezeket a projekteket elhalasztják.

(via Automotive News Europe)