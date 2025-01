MET Česká Republika elnevezésű leányvállalatának megalapításával a cseh piacra is belépett a svájci központú, magyar hátterű MET csoport, az új cég első körben az energiaintenzív ipari nagyvállalatokra és a közműszolgáltatókra összpontosít, de a későbbiekben bővíteni kívánja ügyfélkörét kisebb vállalati ügyfelekkel és háztartásokkal is.

Fókuszban az LNG

A MET csoport újonnan alapított leányvállalata már megkapta az áram- és gázkereskedelemhez szükséges engedélyeket Csehországban. A MET korábban is aktív volt ezen a piacon: nemzetközi tevékenysége részeként a közelmúltban visszagázosított LNG-t (cseppfolyósított földgáz) szállított a cseh piacra, Németországban lekötött LNG-importkapacitásai révén.

Csehországban a következő években – a kibocsátáscsökkentés érdekében – különösen nagy jelentőséget kap a szénről a földgázra való átállás.

Így a MET csoport itt is aktív szerepet játszik majd az energiaátmenetben és az energiaforrások diverzifikálásában. A cégcsoport a közelmúltban hosszú távú LNG-megállapodásokat kötött az Egyesült Államokkal, és földrajzi szempontból az egyik legdiverzifikáltabb LNG-importstruktúrával rendelkezik Európában. A földgáz és a cseppfolyósított gáz továbbra is fontos szerepet játszik Európa energiaellátásának biztosításában, mivel a fosszilis tüzelőanyagok közül a legkisebb a karbonlábnyoma, és – mint átmeneti energiaforrás – az időjárásfüggő megújuló energiatermelést is hatékonyan támogatja.

17 országban vannak jelen

A svájci központú MET csoport európai integrált energiavállalat, amelynek tevékenysége kiterjed

a földgáz- és az árampiacra,

valamint energiapiaci eszközök fejlesztésére és működtetésére.

Leányvállalatai révén 17 országban van jelen, 30 ország gázpiacán és 39 nemzetközi kereskedési ponton aktív. A MET jelentős tapasztalattal rendelkezik a zöld (megújuló) és a rugalmassági (kiegyenlítő) energiapiaci eszközök üzemeltetésében. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2023-ban 24,5 milliárd euró volt. A vállalat gázpiaci forgalma 88 milliárd köbméter, míg az árampiaci forgalma 68 terawattóra (TWh) volt.