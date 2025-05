2023-ban hosszas keresés után talált rá a Lightware a HOP-ra, amely az audiovizuális technológiai vállalat minden fontos szempontjának megfelel. A Hungária körúton, a Városliget közelében lévő, könnyen megközelíthető ingatlan kivételes adottsága, hogy a fenntarthatóságot szem előtt tartva egyszerre tud technológia és irodai környezetet biztosítani Budapest belvárosában.

Építeni vagy újítani? A mai irodapiac egyik legnagyobb dilemmája, amelyre a Lightware új székhelye példaértékű válaszként szolgál. Az átalakításokkal a HOP 7. számú épülete az ESG alapelveit figyelembe véve lép a karbonsemlegesség felé vezető útra, miközben egy a saját iparágában vezető, termékeivel több mint 30 országban jelenlévő tech-cégnek ad többfunkciós, komplex igényeket kiszolgáló modern otthont.

Ahelyett, hogy egy új épületet épített volna, a WING egy több mint 50 éves ingatlant alakított át technológiai igényeket is kiszolgáló irodaházzá, ezáltal jelentősen mérsékelte a szén-dioxid-kibocsátást. Az energiahatékonyság növelése érdekében korszerűsítette az épület gépészetét és nyílászáróit, valamint egy napelempark telepítését is tervezi a tetőn, tovább erősítve a fenntarthatósági törekvéseket. A bérbeadás során a WING-et az Eston International ügynökség képviselte.

A HOP mára számos tesztlabornak, finommechanikai és elektronikai gyártótevékenységnek, mikrologisztikai megoldásnak, informatikai és K+F tevékenységnek ad helyet. Területének 70 százalékos már jelenleg is az Ipar 4.0 iparágakban tevékenykedő vállalatok működnek, és jelenleg közel 100 százalékos bérbeadottsági szinten működik.