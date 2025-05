A Minisztérium közölte, a tárcavezető arról számolt be, hogy Ukrajnában a háborúval párhuzamosan egyre erősödő magyarellenes propaganda is zajlik.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy „a legújabb, magyarok ellen indított lejárató akciónak is pontosan az az oka, mint az eddigieknek. Mi magyarok békét akarunk, nemet mondunk a háborúra, nem szállítottunk soha fegyvert Ukrajnának, és nem is fogunk, és nem engedtük, és nem is engedjük azt, hogy belesodorjanak minket, belesodorják Magyarországot ebbe a háborúba.”

Pénteken reggel a Kyiv Post számolt be először arról, hogy az ukrán hadseregben magyar kémeket fogtak el. A lap szerint az lehetett az ügynökök feladata, hogy átadják a kapcsolattartójuknak az ukrán légvédelmi ütegekkel és más katonai képességekkel kapcsolatos részleteket.