2022 őszén lépett életbe az úgynevezett Digital Markets Act, (DMA) nevű jogszabály, amely arra hivatott, hogy megregulázza a digitális piacokat.

Ehhez kapcsolódóan a tech óriásvállalatok 2024. március 6-ig kaptak határidőt, hogy biztosítsák az unió térségében a szabad és tisztességes versenyt a legnagyobb digitális platformokon.

Mindez pedig egyaránt érvényes az Apple-höz tartozó iOS-rendszerre is: ennek megfelelően a cég be is jelentette a közelmúltban, hogy a DMA-hoz igazodva számos változtatást hajt végre a jelenleg béta verzióban tesztelt iOS 17.4-ben.

Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az Apple-nél is elérhetővé válnak a harmadik féltől származó alkalmazások – írja a pcwplus.hu.

Az iOS 17.4-től kezdve az alkalmazások fejlesztői kérvényezhetik az Apple-nél a hozzáférést az iPhone-ok bizonyos hardveres és szoftveres képességeihez, amelyeket nem fed le a jelenleg rendelkezésre álló, nagyjából 250 ezer alkalmazásprogramozási felület (API), s így eddig teljesen el voltak zárva a külsős szereplők elől

– fogalmaz a szaklap, értelmezve az eseményeket.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a harmadik féltől származó appok jobban ki tudják majd használni az Apple operációs rendszerét. Ugyanakkor nem eszik olyan forrón a kását: a tech nagyvállalat eseti alapon fogja elbírálni a kérvényeket.

A DMA célja, hogy igazságosabb feltételeket biztosítson az Apple szolgáltatásaival konkurens külső fejlesztéseknek, és tisztességesebbek legyenek a piaci versenyfeltételek, ahol a jelenleginél is jobb termékek, azaz applikációk jöhetnek létre.