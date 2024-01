ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Úgy tűnik, a kaliforniai vállalat csendben ráfordul a mesterséges intelligenciára, ennek érdekében pedig egy rakás felvásárlást, munkaerő-bővítést és hardverfrissítést hajt végre.

A Financial Times szerint több iparági bennfentes észrevétele is azt sugallja, hogy az MI Phone-okba való integrálására szentelhetik a cupertióniak a legtöbb figyelmüket.

Az Apple a rivális tech cégeknél aktívabban vásárolta fel a mesterséges intelligencia startupokat, 2017 eleje óta összesen 21 ilyen vállalkozás került a keze alá a PitchBook kutatása szerint. Legutóbb a WaveOne-t szerezték meg, 2023-ban, ami MI-alapú videótömörítést kínál.

A Morgan Stanley nemrég megjelent kutatási jegyzete szerint az Apple MI-vel kapcsolatos álláshirdetéseinek közel felében szerepel a Deep Learning kifejezés. Ez a kifejezés utal arra a folyamatra, melynek révén a generatív MI-rendszer másodpercek alatt képes az emberhez hasonló szöveget, hangot és kódot létrehozni. A vállalat ráadásul a Google MI-vezetőjét, John Giannandreát is alkalmazta 2018-ban.

Ez, valamint az iparági bennfentesek információi, arra utalnak, hogy az iPhone gyártója saját modellen dolgozik.

Tim Cook vezérigazgató tavaly nyáron úgy nyilatkozott, hogy a vállalat az MI-technológiák széles skáláját kutatja, és felelősségteljesen fektet bele és újítja meg azt.

A lépés a telefongyártó részéről egyáltalán nem meglepő, mivel a Samsung új, erősen mesterséges intelligencia alapú Galaxy S24-es modellje néhány nap múlva jelenik meg, melyet a Google új készüléke követhet a sorban.

Késve érkeznek, nagyot markolnak

Az Apple esetében nem ez az első alkalom, hogy bizonyos technológiák csak később kerülnek be a készülékeikbe: az USB-C csatlakozó, a gyorstöltés, az OLED-kijelző, a magasabb képfrissítési ráta, valamint a több kamerás modell is csak évekkel később váltak iPhone-sztenderddé, ahogy a VR-piacra is nagyjából egy évtizedes csúszással lépnek be idén februárban. Ugyanakkor az MI-felé való technológiai elköteleződés miatt a cég most átvariálhatta a prioritásait, melyet sokáig az egészségügyi technológiák töltöttek ki – ez azonban most megakadt a torkán.

A hardveres feltételek azonban bőven adottak az Apple számára, mivel már a 15 Pro Max modell processzora is annyira erős, hogy bármilyen mai videojátékot elhajt.

És ez csak a hab a tortán, ugyanis az idén októberben leleplezett új Macbook M3 Max chipjei is olyan munkafolyamatokat tesznek lehetővé a vállalat szerint, amelyek korábban laptopon nem voltak lehetségesek: az MI-fejlesztők például több milliárd adatparaméterrel dolgozhatnak.

Egyes dokumentumok szerint az Apple partnerséget kötött a Columbia Egyetemmel egy „Ferret” elnevezésű technológiáról, ami iparági elemzők szerint „szó szerint összekapcsolja a nyelvet a való világgal”: például olyan virtuális asszistensként is használható lehet, ami egy videóhívás során megmondja, hogy a vonal túlsó felén milyen márkájú inget visel valaki, majd azt megrendeli nekünk.

A Microsoft, épp az MI okán, nemrég megelőzte az Apple-t a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatainak listáján.