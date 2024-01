ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Hasznos új fejlesztés érkezik a Google Térkép funkciói közé, az alkalmazás képes lesz arra amire a Waze már 8 éve. A fejlesztést a világon számos nagyvárosban, például New Yorkban, Sydneyben és Páriszban is évek óta használják.

A Waze Beacon alagutakba telepített infrastruktúrával helyettesíti a műholdakat a föld alatt, lehetővé téve a navigációs rendszerek működését.

A Waze még 2016–ban készítette el a Waze Beacon Bluetooth–készüléket. Bár a Waze alkalmazás 2013 óta a Google tulajdona, a Google Térkép felhasználói számára még csak most válik elérhetővé ennek a technológiának a használata. A funkció alapértelmezés szerint ki lesz kapcsolva, azonban az alkalmazás legfrissebb navigációs beállításaiban egyszerűen kezelhető lesz.

Emellett számos új Google Térkép funkció fogja majd megkönnyíteni a sofőrök életét. Ilyen például, hogy az alkalmazás képes lesz majd megállapítani az elektromos járművek akkumulátorának töltöttségi szintjét valamint hatótávolságát. Egyes autókba gyárilag be lesz építve a Google Chrome webböngésző, amely a felhasználó Google-fiókjához és telefonjához is kapcsolódni tud majd. Bizonyos telefonmodelleknél lehetőség lesz az autó ajtajának távvezérlésére is.