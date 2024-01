ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az eddigi legfőbb ismertetőjegyét az iPhone-oknak az adta, hogy az azokat futtató iOS-en keresztül kizárólag olyan alkalmazások és rendszerek voltak elérhetők, melyeket az Apple szigorúan ellenőriz, így semmilyen kártékony szoftver nem kerül a kaliforniai cég telefonjaira. Ezt az elvet az Apple már 2008 óta fenntartja, amiből jelentős bevétele is származik. Az EU-ban életbe lépő DMA-törvény azonban most két vállra fektette őket.

Így márciustól már az iOS-en is elérhetőek lesznek a harmadik féltől származó alkalmazásboltok.

Ugyanakkor az Apple által alternatív piacterekként funkcionáló alkalmazásboltoknak továbbra is át kell esniük a vállalat jóváhagyási folyamatán, és ha letöltjük őket, akkor külön engedélyezni kell, hogy innen is alkalmazásokat tudjunk telepíteni az eszközünkre – fejti ki a The Verge.

Ugyanakkor az alternatív piacterekről letölthető alkalmazásokat az Apple továbbra is szoros figyelemmel kíséri: az ezeken keresztüli értékesítést továbbra is a vállalat hagyja jóvá, valamint annak rendszerei kezelik. Ezen felül a fejlesztők kizárólag csak egyetlen verzióját terjeszthetik majd az alkalmazásaiknak, és továbbra is be kell tartaniuk a platform alapvető követelményeit.

Ezzel párhuzamosan a fejlesztők is jóval több szabadságot kapnak: eldönthetik, hogy az Apple fizetési szolgáltatásait és az alkalmazáson belüli vásárlásokat használják-e, vagy attól eltérő rendszert, anélkül, hogy további jutalékokat fizetnének az Apple-nek. Azonban akik ragaszkodnak a kaliforniai cég rendszeréhez, azoknak további 3 százalékos feldolgozási díjat kell fizetniük.

Ez az NFC, azaz az érintésmentes fizetési rendszerekre is igaz lesz, vagyis a jövőben nem lesz kötelező az Apple Tárca használata sem.

A vállalat egy új típusú díjat is bevezet a különösen népszerű alkalmazások számára: azok az alkalmazások, melyek több mint egymillió letöltést generálnak, további 0,5 eurós, úgynevezett magtechnológiai díjat kötelesek fizetni.

Az Apple becslése szerint az új üzleti feltételeket mellett a fejlesztők több mint 99 százaléka fenntartja vagy csökkenti a nekik fizetendő díjat, és a fejlesztők kevesebb mint egy százaléka fizetné az újonnan bevezetett díjat.

Az alternatív fizetési rendszerek és alkalmazásboltok engedélyezése mellett az alternatív böngészőmotorok is beléphetnek az Apple ökoszisztémájába. Globálisan elérhetővé válnak a különböző játékstreaming-szolgáltatások, melyek eddig az Apple irányelvei miatt lényegében teljesen tiltottak voltak, így a vállalat Epic Games-szel folytatott pere is okafogyottá válik.

Sokan hátat fordíthatnak az Apple-nek

Az Apple ugyanakkor ezzel együtt azt is bevállalta, hogy a korábban sokak által kritizált 30 százalékos jutalékot, melyet az App Store-on keresztüli vásárlások után kért el a cég a fejlesztőktől, 17 százalékra csökkentik. Ennek apropóján a Spotify is bejelentette, hogy márciustól ismét engedélyezi a vásárlásokat az Apple rendszerén keresztül.

Az Apple is része azon vállalatok listájának, melyet az Európai Unió a közelmúltban úgynevezett digitális kapuőrökké nyilvánított. Ennek érdekében számos platformját alaposan át kell szabnia, ha meg akar felelni a digitális piacokról szóló uniós jogszabálynak.