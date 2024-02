A nagy medve megharagudott fő banánimportőrére, és nem vásárol tőle, ám egyelőre nem talált más forrást, így hiány van a termékből Oroszországban. Mondhatnánk, hogy nem nagy ügy, egy termék a sok közül: csakhogy a kommunizmusban, a hiánygazdaságban a banán volt az árubőség megtestesítője.

Oroszország banánimportjának 98,2 százalékát Ecuador biztosította, de a dél-amerikai ország rossz fát tett a tűzre: régi orosz fegyvereit elcserélte az Egyesült Államokkal 200 millió dollár értékű új amerikaira. És hát mit mást kezdene az USA a régi szovjet és orosz fegyverekkel, mint hogy odaadja Ukrajnának, használják a betolakodók elleni háborúban. Az USA eleve minden országot bátorít, hogy régi szovjet fegyvereit, amit maga amúgy sem tud már használni, adja Ukrajnának, ott értenek a kezeléséhez, jól jön.

A Kreml ezt nem hagyhatta annyiban: bizonyos ecuadori cégektől, feltehetően olyanoktól, melyeknek állam kötődései vannak, megtiltotta a vásárlást. Így az import 30 százaléka azonnal kiesett, és máris felütötte a fejét a hiány, ami a háború előtti árubőség korszakában senkit nem zavart volna, hiszen van sokféle másik déligyümölcs. Most azonban, hogy a szankciók hatására leszűkült általában a választék, fájó, ha egy-egy újabb termék tűnik el.

Jelkép volt a régi rendszerben

A banán ráadásul különösen érdekes szerepet töltött be a kommunista hiánygazdaságban. Miután félig éretten leszedve sokáig lehetett tárolni, utaztatni, már 40-50 évvel ezelőtt sem volt bonyolult eljuttatni a termesztőktől más kontinensek fogyasztóihoz, így a gyengébb infrastruktúrájú és mindent lassabban bonyolító kommunista országok is előszeretettel importálták.

Akadály csak egy volt: senkinek nem kellett rubel vagy forint, átválthatatlanok voltak, így az országok csak a nyugati exportjukból beérkezett erős valutákból tudtak vásárolni.

Márpedig a konvertibilis valutákból örökös hiány volt, a Szovjetunióban különösen: Magyarország pedig nyugati hiteleket vett fel, hogy biztosíthasson néhány népszerű importterméket. Ilyen volt a banán: ha lehetett kapni (nálunk többnyire lehetett), akkor minden rendben volt, ha eltűnt a zöldségesektől, az maga volt az áruhiány.

Importtilalom durcáskodás gyanánt

Moszkva már korábban is alkalmazta politikai okokból az importtilalmat: 2015-ben a török paradicsomot tiltotta, amikor a törökök lelőttek egy Szíriából a légterükbe tévedő orosz katonai repülőgépet, a Bloomberg szerint pedig egy időben a holland virág behozatalát is korlátozták.

Most a kieső banánt Indiából próbálják pótolni, ami annyiból is jól jönne, hogy az indiai állami olajvállalat jelenleg a szankciók miatt csak rúpiában hajlandó fizetni az orosz olajért, amit így most részben hasznosítani lehetne.