Pascal Liu, a Banán Világfórum vezető közgazdásza szerint óriási veszélyt jelentenek az ellátásra az éghajlati hatások, és a gyorsan terjedő betegségek hatásait is súlyosbítják.

A BBC beszámolója szerint a tengeri viharok miatt néhány brit üzletben banánhiány lépett fel a közelmúltban. az Egyesült Királyság évente csaknem 5 milliárd banánt importál, melynek mintegy 90 százalékát szupermarketekben értékesítik.

A lap megjegyzi, hogy a termesztést befolyásolja a kedvezőtlen időjárás, emellett pedig a hőmérséklet-emelkedésre is érzékeny a gyümölcs, ami egyes helyeken a termést is elpusztíthatja. A legnagyobb veszélyt azonban az jelentheti, hogy az emelkedő hőmérséklettel a betegségek is könnyebben elterjedhetnek.

A legnagyobb aggodalmat a Fusarium Wilt TR4 nevű gombafertőzés jelenti, amely először Ausztráliából és Ázsiából Afrikába jutott el, legutóbb pedig Dél-Amerikába. A szakértők szerint pedig ha pedig egy banánültetvényt megfertőz, akkor rendkívül nehéz megszabadulni tőle. A terjedéssel a gomba ráadásul mutálódhatott, így a Cavendish, a világ kedvenc banánfajtája is veszélybe kerülhet.

Pascal Liu szerint ha ezzel együtt nem növekszik a kínálat jelentősen, akkor a következő években viszonylag magasak maradnak a banánárak.

Ugyanakkor a lap szerint a fogyasztók egyre inkább a fenntartható módon termelt banánt keresik, ezért a termelők is igyekeznek zöldebbé tenné a termelési eszközöket, valamint független ellenőröknek fizetnek azért, hogy tanúsítsák: a termésük fenntartható.