Rájárt a rúd az orvosbárókra

Tavaly 100-120 százalékkal nőtt az orvosokat negatívan feltüntetett hírek aránya, és a police.hu oldalon is egyre gyakrabban jelennek meg bilincsbe verve elhurcolt orvosok, ami nem jó kommunikáció – vélekedett Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

A szakmai vezető elmondta, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat adatai szerint az eljárás alá vont orvosok között egyetlen orvos volt a MOK tagja, miközben 35 ezer tagja van a kamarának. Valós tény ugyanakkor, hogy az orvostársadalomban volt egy olyan réteg, amelyik a hálapénzre alapozta a megélhetését, és

VANNAK ORVOSBÁRÓK IS, AKIK KORÁBBAN A MŰTÉTEK ZÖMÉT VÉGEZTÉK, ŐKET BIZTOSAN ÉRZÉKENYEN ÉRINTETTE A PARASZOLVENCIA KIVEZETÉSE,

de Álmos Péter szerint a kórházban sorban állnak a fiatal orvosok, miközben a műtétek mégsem valósulnak meg, főleg azért, mert az ellátások finanszírozása nem valós árakon történik, ezért is emelkednek folyamatosan a kórházi adósságok.

AZ ORVOSOK KÉTHARMADA A MOK FRISS KUTATÁSA SZERINT AZ ÁLLAMI ELLÁTÁSBAN 700 EZER ÉS 1,5 MILLIÓ FORINT KÖZÖTTI FIZETÉST VISZ HAZA.

Akik pedig a magánellátásban is dolgoznak, azok egyharmada 300 ezer forintnál kevesebbet kap, minden ötödik orvos pedig 700 ezer és 1,3 millió forintot keres a magánrendelőkben.

A LEGTÖBBET EGY SZŰK, 4,5 SZÁZALÉKOT KITEVŐ ORVOSRÉTEG KERES, AKIK 2,3 MILLIÓ FORINTOT VAGY ENNÉL IS TÖBBET VISZNEK HAZA HÓNAP VÉGÉN A MAGÁNRENDELŐKBŐL.

De majdnem ugyanennyi orvos van az állami ellátásban is, akik 2,1 millió forintot vagy ennél is többet keresnek havonta.

A kínai beruházók tanulnak a hibáikból

Újabb mérföldkőhöz érkezett a kínai Huayou Cobalt magyarországi leányvállalata, a Bamo Technology Hungary Kft. Ácsra tervezett katódgyárának története: benyújtották a környezethasználati engedélykérelmeket, és a beruházó szerint júniusra kézhez vehetik az építési engedélyt.

AZ ELKÉPZELÉSEK SZERINT 2025 ELSŐ FELÉBEN INDULHAT A TERMELÉS,

de akkor majd csak ötven százalékon üzemel a katódgyár, viszont az eredeti elképzelés szerint százezer tonna lesz az éves kapacitása.

Rákérdeztünk, hogy az elmúlt időszakban mennyire változott meg a kínai beruházók szemlélete a magyarországi beruházásokkal kapcsolatban. Megtudtuk, hogy tanulnak ők is, és elfogadják, hogy Magyarországon sokkal részletesebb terveket kell már előre elkészíteni, nem pedig az építkezés során kell változtatni a terveken. A tervezés elején a kanai fél még az ácsi katódgyár esetében is azt hitte, gyorsabb lesz ez a folyamat, de már most 2-3 hónapos csúszásban vannak a tavaly szeptemberi menetrendhez képest.

Arra kérdésünkre, hogy mennyire tekintenek optimistán a kínai beruházók a hazai akkumulátoripar kiépítésére, a Bamo képviselője elmondta, hogy az akkumulátorgyártás még gyerekcipőben jár, de a kapacitások növekedni fognak, akárcsak a zöld energia felhasználásának mértéke, erről fog szólni a következő néhány évtized.

Érkezik a jogsi nélkül vezethető autó

Egy mopedengedéllyel bárki elvezetheti majd azt a járgányt, amit egyes európai országokban a 14 éves és annál idősebb gyerekek is használhatnak majd. A Micro gyár Microlinójának új változata ugyanis megfelel azoknak az előírásoknak, amelyek lehetővé teszik, hogy az egészen fiatalok is volán mögé üljenek.

A Microlino Lite 12 lóerős villanymotorja 40 km/h-s végsebességre elég, és

A GYÁRTÓK A TERVEZÉSKOR NEM A LÁTVÁNYT HELYEZTÉK ELŐTÉRBE.

Az élénk színek és a BMW Isetta által inspirált dizájn alatt acélból és alumíniumból készült karosszériát találni, amelynek teljes elülső panelje oldalra fordul, hogy a két ülésre be lehessen szállni.

Bűn tapad a banánhoz

Egyre gyanúsabbak a banánszállítmányok, és a hatóságok egyre több olyan szállítmányra csapnak le, ahol banános ládákba rejtik a drogot, vagyis úgy tűnik, a csempészeknek közük lehet a gyümölcs árának alakulásához. Tavaly júliusban például egy több mint 8 tonnás kokainszállítmányt foglaltak le Rotterdamban, novemberben pedig a BRFK csapatai füleltek le egy 23 milliárd forintot érő szállítmányt a csepeli kikötőben.

KÖZÖS A KÉT ESETBEN, HOGY EGYARÁNT BANÁNSZÁLLÍTÓ KONTÉNERBEN TALÁLTÁK A KÁBÍTÓSZERT,

mert a banán gyorsan megromlik, ezért a gyümölcsszállítmánynak a lehető leggyorsabban kell áthaladnia a kikötőkön, emiatt nagy a nyomás a vámhatóságon, miközben képtelenség valamennyi konténert átvizsgálni, így a módszer kiválóan alkalmas drogcsempészetre.

Kifosztották a Biodómot

A XIV. kerületi rendőrkapitányság lopás vétség gyanúja miatt hivatalból indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki a Fénydómból ellopott két lézereszközt. A rendőrök négy napon belül megtalálták a kiállítás ellopott lézerpadlóját – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A nyomozás adatai szerint

EGY LÁTOGATÓI CSOPORT TARTÓZKODOTT A LÉZEREK KÖZELÉBEN, AMIKOR EGY EMBER ODALÉPETT, A KIVETÍTETT FÉNY MEGSZŰNT, A BERENDEZÉSEKNEK PEDIG NYOMUK VESZETT.

A zuglói nyomozók azonosították a lopással gyanúsítható 40 éves férfit, akinek a lakásán csütörtökön megtalálták és lefoglalták a két lézereszközt.