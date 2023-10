Az emberiség évezredekig az éhezéssel küzdött, napjainkra azonban olyan hatékony lett a mezőgazdaság és az élelmiszer, hogy a 8 milliárdos emberiségből kevesebb mint egymilliárd alultáplált, miközben az ENSZ adatai szerint több milliárd túlsúlyos kisebb-nagyobb mértékben. Miután az emberi akaraterő a legtöbb esetben kevés a fogyáshoz, vagy akárcsak a testsúly tartásához, a gyógyszeriparra hárult a probléma kezelése.

A dán Nord Nordisk eredetileg cukorbetegségre fejlesztett szerei meghozták az áttörést, bár az egyelőre hetente injekciós formában adott gyógyszer nem a legkellemesebb megoldás, ráadásul igen drága is, önmagában is óriási segítség különösen azoknak, akiknek a túlsúly más egészségügyi problémát is okoz. A szóba jövő kereslet ugyanakkor szinte korlátlan: ha egyszerűbben alkalmazható és olcsóbb gyógyszert sikerül szállítani, milliárdos lehet a fogyasztók tábora.

A Nord Nordisk injekcióját 2021-ben engedélyezték az USA-ban, és most a hatalmas kereslet láttán a Reuters szerint több gyógyszergyár és biotechnológiai cég is ráállt a fejlesztésre, a gyártási kapacitások növelésére pedig gyárakat létesítenek, illetve meglévő kapacitással rendelkező cégeket vásárolnak fel. Sok esetben a cél egy olyan eldobható, előretöltött injekció, amit a felhasználó saját magának is be tud adni.

A kapacitások kiépítése és az engedélyeztetés időbe telik, mindazonáltal jövőre már megjelenhetnek új szerek, a Nord Nordisk kapacitása is nőni fog, 2026-ra pedig már bőséges lehet a kínálat, ami az árak erős csökkenéséhez vezethet, amire szükség is van, hisz tömegigényről van szó, és sem a vásárlók, sem a társadalombiztosítási rendszerek nem bírnák el a magas árakat.