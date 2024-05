A Google-nál is hasonló szerepkörben dolgozó egyik Meta termékmenedzser az elmúlt hat év tapasztalatai alapján feltárt néhány különbséget a két technológiai cég között.

Daniel McKinnon 2018 és 2022 között a Meta termékmenedzsere volt, majd két évig a keresőóriásnál dolgozott, majd idén februárban tért vissza a Metához, hogy a cég Ray-Ban MI-szemüvegén dolgozzon.

A Business Insider cikke szerint McKinnon személyes blogjában arról ír, hogy

ha valaki a növekedést keresi a stressz és a nyomás rovására, akkor a Meta valószínűleg jobban illeszkedik hozzá, míg ha a munka és a magánélet egyensúlyát, a stabilitást és a munkahely biztonságát részesíti előnyben, akkor a Google lehet számára a megfelelő választás.

A fizetések szempontjából azonban összességében elmondható, hogy egy tipikus Google-alkalmazott évente kevesebbet kereshet, mint a Meta dolgozói.

McKinnon a Metát és a Google-t is alulról felfelé építkező cégeknek írja le, ahol az ötletek nagyrészt prototípusokat építő kis csapatoktól származnak, akik csatlakoznak, ha a prototípus elterjed. A cégek azonban eltérően értékelik és támogatják az új ötleteket: a Meta vezetése tud lelkesedni az új projektekért, és agresszívan le is folytathatja azokat, de az elképzelést gyorsan el is lehet dobni, ha nem felel meg az elvárásoknak. A Google-nál eközben a csapatok szó szerint évtizedeken át dolgozhatnak hasonló projekteken anélkül, hogy a vezetés beavatkozna.

McKinnon szerint a Meta megőrizte az átláthatóság egy részét, amelyről a cég korábban ismert volt, mindig tisztában volt azzal, hogy más csapatok min dolgoznak, részben a vállalat belső fórumain keresztül. A Google-nál az alkalmazottak többnyire e-mailben vagy chaten kommunikálnak, így nehezebb volt követni, hogy mit csinálnak éppen a többiek.

McKinnon azt is írta, hogy a karrierlétrán való előrehaladás gyorsabbnak tűnik a Metánál, mint a Google-nál, ahol gyakran a beosztáson alapul az előremenetel, viszont sokkal könnyebben is kirúgnak a gyenge teljesítmény miatt.