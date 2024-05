Nemcsak a terrorista támadások kockázatával kell számoljanak a biztonsági hatóságok a bő egy hónap múlva kezdődő labdarugó Európa-bajnokságon Németországban, hanem a futballszurkolók túlkapásaival is, amelyek a mintegy tíz városban tartandó meccsek idején különösen a tömegközlekedés dolgozóit veszélyeztetik.

Hétfőn a Német Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (EVG) figyelmeztetett: kaotikus állapotok és incidensek várhatók a több országból és belföldről is meginduló, szurkolói tömegek miatt, ezért veszélyben látják a vonatokon, buszokon, villamosokon dolgozók biztonságát.

Friss felmérésük szerint egyébként is sokat romlott mostanra az utasokkal kapcsolatba kerülő közlekedési alkalmazottak mindennapos helyzete, ám a június-júliusi Eb különös kockázatokat hordoz.

Ezért, amennyiben a német állami vasúttársaság, a Deutsche Bahn és a szövetségi rendőrség nem hoz fokozott biztonsági intézkedéseket, a tömeg- és vonatközlekedésben országos sztrájk veszélye fenyeget, amely keresztbe tehet a nemzetközi tornának.

Tartanak az erőszakos futballhuligánoktól

Nem csak barátságos futballrajongók lesznek itt, egyes szurkolók erőszakkal szembeni gátlása egyszerűen nagyon alacsony – jelentette ki Martin Burkert, az EVG vezetője az oe24 osztrák hírportál szerint.

A szakszervezet a közelmúltban bejelentettnél lényegesen több erőfeszítést követel a Deutsche Bahntól, amely 20 százalékkal, azaz 900 fővel megnövelt biztonsági személyzetet ígér a torna idejére, ám a megerősített védelemre eleve szükség van a nyári turistaforgalomhoz.

Az érdekvédők szerint ezért a bajnokság idejére meg kell duplázni az ellenőrök és a biztonsági személyzet számát a meccsekre tartó járatokon, és rendőri erőket is be kell vetni a vonatokon, buszokon és a vasútállomásokon.

Leköpik, dobálják, megverik a jegyellenőröket

Múlt héten az EVG bemutatta új felmérését, amelyet a németországi távolsági és regionális vasúti vonalakon, az autóbuszokon, állomásokon és a diszpécserközpontokban dolgozó, több ezer alkalmazott körében végeztek.

Az eredmények megdöbbentették a munkáltatókat is, mivel kiderült, hogy tíz dolgozóból nyolc tapasztalt verbális vagy fizikai bántalmazást az elmúlt tizenkét hónapban az utasok részéről, és több mint 60 százalékuk biztonságérzete romlott az elmúlt öt évben.

A leggyakoribb atrocitás, ami éri a tömegközlekedés dolgozóit, például az, hogy leköpik vagy tárgyakkal dobálják meg őket, illetve fenyegetik, lökdösik, zaklatják, gyakran megverik a jegyellenőröket, különösen az ittas vagy csoportosan utazó kötekedők.

A közösségi média az erőszak további formáját is képviseli, mivel egyre sűrűbben előfordul, hogy az agresszív és elégedetlen utasok engedély nélkül lefényképezik és az online platformokon rágalmazzák az alkalmazottakat – áll a szakszervezet felmérésében, amely azt is megállapította, hogy tízből négyen már be sem jelenti ezeket az eseteket, mert annyira frusztráltak a munkaadói tétlenség miatt.