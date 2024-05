Az Európai Unió már többször is elhalasztotta új, unión belüli utazási rendszerének bevezetését, ám úgy fest, hogy az októberben ténylegesen életbe lép. Azonban felmerült, hogy jelentősen lassulhat a tranzit a Csalagúton keresztül, mivel a be- és kiáramló briteknek kötelező lenne biometrikus megoldásokkal azonosítaniuk magukat, felváltva a hagyományos, kézi vezérlésű útlevél-rendszert.

Az alagutat működtető vállalat vezérigazgatója ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy a beléptető termináloknál ne alakuljanak ki hosszú autósorok. Yann Leriche a BBC-nek elmondta, hogy az ujjlenyomat és az arcleolvasásos azonosítás miatt a menetidő öt-hét perccel lehet hosszabb, azonban ígérete szerint az extra sávok és a technológia révén a folyamat zökkenőmentesen zajlik majd.

Az új beléptető rendszer (EES) főszabálya alapján az unión kívüli országok állampolgárainak, így a briteknek is regisztrálniuk kell biometrikus adataikat. Ezzel önmagában nem lenne probléma, mivel a tervek között szerepelt, hogy a regisztráció egy részét otthon, az új beléptetőrendszerhez készült mobilapplikáción keresztül is el lehet majd végezni.

Csakhogy ez várhatóan az októberi indulásra még nem lesz készen.

A kereken 30 éve átadott Csatorna-alagutat annak idején 2 milliárd fonttal a költségvetés felett nyitották meg. Az alagutat üzemeltető vállalat majdnem csődbe is ment egy időben, végül sikerült nyereségessé válnia, így az alagút közlekedési szolgáltatásai is megmaradtak. A La Manche vonalán közlekednek még az Eurostar vonatok is, amelyek üzemeltetője bővíteni szeretné a járatok számát az új beléptetési rendszer bevezetésével.