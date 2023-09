Elon Musk ezúttal a Los Angelesben megtartott All-In Summit rendezvényen szólalt fel, többek között Kínáról és Tajvanról, ami jelenleg a világ egyik legkényesebb kérdése. Egy lehetséges háborús góc, ami, ha eszkalálódna, olyan hatásokkal járhatna, mint az Ukrajna elleni orosz invázió. Éppen ezért politikusok is óvatosan szoktak nyilatkozni a kérdésben, Musk azonban, akinek politikai szerepe nincs, de szavainak súlya óriási, fütyül a diplomáciai megfontolásokra.

Vállalkozó zseni hiányos politikai ismeretekkel

A CNBC beszámolója szerint most Kínáról és Tajvanról beszélt, és noha Kína szakértőjének minősítette magát szerényen, súlyos ismerethiány jeleit is mutatta egyúttal. Hangsúlyozta, hogy sokszor járt már Kínában (ahol jelenlegi legnagyobb Tesla-gyárát üzemelteti), sokszor találkozott magas szintű politikai vezetőkkel, ezért úgy gondolja, hogy meglehetősen jól ismeri a nagy országot. Hozzátette, amit mindenki tud: "a kínai vezetés az ország részének tekinti Tajvant, és az egyesítést meg is szeretné valósítani". Ezután következett egy zavaros állítás, melynek második fele jelzi is, hogy a beszélő bizonytalan a gondolatmenetben: "olyan lehet nekik Tajvan, mint az USA-nak Hawaii, vagy valami ilyesmi".

Az összehasonlítás annak a helyzetnek a meg nem értését jelezheti, hogy Tajvanon másik társadalmi rendszer van, mint Kínában, ahogy ez fennáll a két Korea esetében is, és így volt ez a hidegháborúban a két Németország esetében is. Csakhogy ott az egyesülés úgy ment végbe, hogy a kommunista rendszerű, a nép felhatalmazása nélkül vezetett keleti állam rendszere omlott össze, és lakosságának túlnyomó része támogatta a demokratikus és prosperáló Nyugat-Németországba való beolvadást.

Kommunizmus és antikommunizmus

Kína esetében ugyanakkor a szárazföldön 1949-ben lezajlott a kommunista hatalomátvétel, de Tajvan szigetét a kommunisták nem tudták elfoglalni, így megőrizte a kapitalista, piacgazdasági társadalmi rendszert. Az évtizedek során rendkívül prosperáló gazdaságú ország lett és a hidegháború vége után az utóbbi évtizedekben demokratizálódott is, olyannyira, hogy 2020-ban már az egyik legdemokratikusabb ázsiai országnak tartották.

Saját platformja van betiltva

Tajvan lakossága ragaszkodik az elért szabadsághoz és jóléthez, érthető módon nem vágynak vissza a kommunista párt örökös uralma alatt álló anyaországhoz. A tajvani külügyminiszter reagált is Musk felszólalására, mégpedig az általa tulajdonolt X-en, korábbi Twitteren. Közölte, hogy Tajvan nem a Kínai Népköztársaság része, nem eladó, és hozzátette: jobb lenne, ha Musk javasolná a kínai kormánynak az X, azaz Twitter engedélyezését, ha már ilyen jóban van velük.

Megjegyzését csípősen zárta a tajvani külügyminiszter: lehet, hogy Musk jó politikának tartja saját közösségi médiájának állami tiltását, ahogy annak tartotta Ukrajna tengeri válaszcsapásának megakadályozását is a betolakodó oroszok ellen a Starlink lekapcsolásával.