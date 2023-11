Magyarországon ugyan több poloskafaj is őshonos, ám elsősorban két invazív típusuk okoz kellemetlenségeket a városlakók számára: a vándor- és az ázsiai márványpoloska. Részben az éghajlatváltozás hatásaként, részben pedig a nemzetközi kereskedelmi szállítmányokon keresztül települtek be hazánkba. Természetes ellenségük egyelőre nem ismert, így szaporodásuk is akadálytalan.

A tavalyi aszályos idő után újra kedvük támadt a poloskáknak aktivizálni magukat. A közlemény szerint azért fontos védekezni a kártevők ellen, mert amellett, hogy kellemetlen a jelenlétük, hatalmas mezőgazdasági károkat is okoznak, ugyanakkor az emberre nem veszélyesek, nem csípnek és betegségeket sem terjesztenek.

Egy elmélet szerint az őszi berajzás előtt egy előcsapat érkezik, ami felderíti és illatanyaggal jelöli meg azokat a helyeket, amelyek alkalmasak az áttelelésre. Azután indul útnak a poloskák hada, mely során akár 100 kilométert is képesek egy éjszaka alatt megtenni.

Az idei várható poloskainvázió területi eloszlását már térképen is megnézhetjük.