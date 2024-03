Az egyik ilyen funkció egyebek mellett a Google alkalmazásában, hogy a térképen található helyekről összeállítható egy kurátori lista, ami alapján megtervezhetünk egy utazást, listát készíthetünk például múzeumokról, vagy emlékeztethet bennünket a kedvenc helyeinkre, ahová szívesen visszatérnénk. Ráadásul ezeket a listákat az ismerőseinkkel is megoszthatjuk.

A Gizmodo cikke szerint bár ez a funkció önmagában nem túl feltűnő az alkalmazás használata közben, mégis jól jöhet, mivel könnyen és rugalmasan használható.

Ahhoz, hogy listát hozzunk létre, egyszerűen csak ki kell választanunk egy helyet a térképen, majd a bal oldalon felugró információs panelen a Mentés gombra kattintva máris létrejön a lista. A gyűjteménynek saját nevet adhatunk, leírást írhatunk hozzá, és szabadon hozzáadhatunk bármit, amit a térképen kiválasztunk.

Ahogy egyre több helyet adunk hozzá a listánkhoz, a felsorolt helyek egyből megjelennek a térképen, így könnyebben megtalálhatjuk őket.

Ezután a listák a bal oldalon fognak megjelenni az alkalmazást megnyitva, akár weben, iOS-en vagy Androidon használjuk azt, de a keresőmezőbe beírva is megnyithatjuk őket.

A legjobb dolog azonban, hogy a Google Táblázatokhoz és Dokumentumokhoz hasonlóan a térképlistákat is megoszthatjuk ismerőseinkkel, és ha jogosultságot adunk rá, ők is szerkeszthetik azt, így akár közösen is tervezhetünk utazásokat.