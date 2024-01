ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Tavaly év végén 11 embert tartóztattak le olívaolaj-csalás miatt Spanyolországban, és mintegy 260 ezer liter hamis terméket foglaltak le.

Az extra szűz olívaolaj hamisítása korábban is problémát okozott, ám az utóbbi hónapokban az egekbe szökött az olívaolaj ára, ami miatt ismét felütötték a fejüket az efféle csalások. Ráadásul az olajhamisítók egyszerre csapják be a vásárlókat, valamint a lelkes termesztőket is – jegyzi meg az Euronews.

A lap szerint az extra szűz olívaolaj globális kereslete az 1980-as és 90-es években indult növekedésnek, azóta pedig az olajat az óriási ipari gazdaságokból származó termékeket nagymértékben keverő nagyvállalatok állítják elő nagyrészt, a kínálat közel felét ráadásul Andalúziában.

Az érintett gazdaságok, valamint más növénytermesztő üzemek az intenzív vegyszeres mezőgazdaság miatt lényegében tönkretették a helyi ökoszisztémákat, rendkívül sebezhetővé téve ezzel a földeket az éghajlatváltozással szemben.

Ennek pedig már látható jelei vannak: a brutális aszály és a helyi hőhullámok károsító hatása miatt 30 éves csúcsra nőttek az árak.

Ugyanakkor még nem veszett el minden remény: az Amfora nevű cég elhatározta, hogy a vásárlókat közvetlenül összekapcsolja a kisebb gazdaságokkal, amelyek a talaj védelme érdekében úgynevezett regeneratív mezőgazdasági módszereket alkalmaznak.